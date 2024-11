Paceco, degustazione eno-letteraria con Francesca Maccani e la Cantina Colosi

29/11/2024 11:59:00

Torna per la seconda edizione l’originale degustazione eno-letteraria di Vino&Libri organizzata

dall'Enoteca “La bottega del caffè” di Paceco con l'AIS provinciale di Trapani.

Il primo appuntamento di questa seconda stagione, a Paceco giorno 1 Dicembre ore 18:00, vedrà protagonista una scrittrice siciliana d’adozione, Francesca Maccani e i vini della Cantina Colosi.



Sulle onde del mare e del vento del romanzo “Agata del vento” (Rizzoli), l’autrice intreccerà il suo dialogo con la skipper Agata Novara che condurrà la navigazione attraverso le pagine del libro, alternandosi in una sorta di complementarietà evocativa di atmosfere, profumi e sapori con il degustatore AIS Franco Rodriquez. Non mancheranno i dolci della tradizione natalizia: i panettoni Di Stefano e della Pasticceria Fraccaro e il torrone Flamigni per concludere il viaggio che farà incontrare e “gustare” le pagine di un romanzo potente e suggestivo, ambientato nelle isole Eolie, con i vini che di quella terra e di quel mare fanno gustare l’essenza.

La partecipazione è consentita solo su prenotazione (con il pagamento di un ticket) al numero 349 6720127 fino ad esaurimento posti.