Alcamo, completato il restyling del campo da tennis di via Verga

29/11/2024 02:00:00

Ad Alcamo sono stati completati i lavori di restyling del campo da tennis situato in via Giovanni Verga, una struttura sportiva centrale per gli appassionati della disciplina e le associazioni locali.

“Sono stati appena conclusi i lavori di pitturazione della ringhiera e del campo - ha dichiarato l’assessore allo Sport del Comune di Alcamo, Gaspare Benenati - Si tratta di una delle strutture più frequentate dai ragazzi, dalle associazioni e dagli amatori di tutte le età”.

Gli utenti interessati a utilizzare il campo possono rivolgersi all’Ufficio Sport, in via Pia Opera Pastore, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, oppure telefonare al numero 0924 590318.

Ecco il dettaglio dei costi di utilizzo del campo: Fascia diurna (fino alle 20): 8 euro all’ora; Fascia notturna (dopo le 20): 10 euro all’ora.

Tariffa agevolata per squadre di promozione sportiva (CAS) e attività giovanili: 5 euro all’ora (diurno), 10 euro all’ora (notturno). Abbonamenti disponibili: 10 ore: 30 euro (diurno), 60 euro (notturno); 50 ore: 120 euro (diurno), 240 euro (notturno). Con il completamento di questi lavori, il Comune di Alcamo conferma il suo impegno nel migliorare e valorizzare le strutture sportive del territorio, offrendo spazi adeguati per la pratica del tennis e per il benessere della comunità.