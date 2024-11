A Campobello il Belìce Business Summit, incontro per il futuro economico del territorio

29/11/2024 17:45:00

A Campobello di Mazara, presso il Moonlight di Piazza Stazione, si è svolto il “Belìce Business Summit”, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 200 tra imprenditori, professionisti e rappresentanti istituzionali. L’incontro si è concentrato su temi cruciali per lo sviluppo economico locale, tra cui strategie di crescita, innovazione e sostenibilità.

Il tema centrale: “Transizione 5.0”

Durante il summit è stato approfondito il piano nazionale per la “Transizione 5.0”, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I relatori hanno illustrato le opportunità offerte dai finanziamenti disponibili per il biennio 2024-2025, che ammontano a 12,7 miliardi di euro. Tali risorse sono destinate a supportare iniziative legate a tecnologie digitali, autoproduzione energetica e ottimizzazione dei processi aziendali. Tra gli strumenti presentati figurano crediti d’imposta e altre forme di finanza agevolata, pensati per favorire l’innovazione e la competitività delle imprese.

Coinvolgimento del territorio

La partecipazione significativa all’evento testimonia l’interesse e la predisposizione del tessuto imprenditoriale locale verso nuove opportunità di sviluppo. La giornata si è conclusa con l’impegno condiviso a valorizzare iniziative che possano contribuire a un modello di crescita sostenibile e innovativo per la Sicilia.