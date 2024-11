Aumentano l'e-commerce e le consegne di pacchi in provincia di Trapani

29/11/2024 10:00:00

Nella provincia di Trapani si registra un significativo aumento dell'e-commerce e dunque delle consegne di pacchi di Poste Italiane. Nei primi dieci mesi del 2024, i volumi sono cresciuti del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che riflette la crescente diffusione dell’e-commerce e l’importanza di una logistica sempre più capillare ed efficiente.

La rete di distribuzione locale si avvale di 27 centri di smistamento e di una flotta di oltre 160 mezzi, con una forte attenzione alla sostenibilità: il 60% dei veicoli è infatti a basso impatto ambientale.

Con l’arrivo della stagione delle festività, le settimane che vanno dal Black Friday a Natale saranno un banco di prova cruciale per il settore delle consegne, con un incremento quotidiano atteso nei volumi. Questo periodo si conferma come uno dei più intensi dell’anno per la logistica, in risposta all’aumento degli acquisti online. La crescita registrata a Trapani rispecchia un trend nazionale, con il settore delle consegne sempre più protagonista della trasformazione delle abitudini di consumo.