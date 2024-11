ATM Trapani: i sindacati chiedono un incontro al Sindaco per discutere del futuro dell'azienda

29/11/2024 08:30:00

Grave preoccupazione per il futuro dell'ATM, l'azienda di trasporto pubblico di Trapani. A lanciare l'allarme sono Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Ugl e Soggetto Giuridico, che denunciano una situazione critica e chiedono un incontro urgente al Sindaco e ai gruppi consiliari.

Il trasporto pubblico trapanese è in ginocchio a causa di una serie di problemi che si trascinano da tempo:

Riduzione dei passeggeri: il calo degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti è drastico. Dai dati forniti dai sindacati, si è passati da 878 mila euro nel 2017 a 553 mila euro nel 2023.

Difficoltà economiche: la crisi post-pandemia non ha risparmiato l'ATM, che si trova ad affrontare una situazione finanziaria precaria.

Condizioni dei locali: i sindacati lamentano lo stato di degrado di molti locali aziendali, carenti dal punto di vista igienico-sanitario.

Livelli occupazionali a rischio: la mancanza di un piano industriale solido mette a repentaglio il futuro dei lavoratori.

"Dal 2023 cerchiamo di dialogare con il CdA e la direzione generale dell'ATM per trovare soluzioni condivise -dichiarano i segretari Anselmo Gandolfo (Filt Cgil), Rosanna Grimaudo (Fit Cisl), Rosario Gentile (Faisa Cisal), Mario Parrinello (Ugl) e Mario D’Angelo (Soggetto Giuridico) - Abbiamo proposto un nuovo accordo integrativo per valorizzare il lavoro delle maestranze e contrastare il declino del servizio, ma abbiamo trovato solo disinteresse e scarsa sensibilità".

I sindacati sottolineano l'assenza di una strategia concreta per risollevare le sorti dell'azienda. "L'unica iniziativa è stata una campagna abbonamenti che non sembra aver dato i risultati sperati - aggiungono - Vogliamo conoscere il piano industriale dell'ATM e sapere cosa intende fare il Comune, socio unico dell'azienda, per salvarla dal tracollo".

L'incontro richiesto si preannuncia cruciale per il futuro del trasporto pubblico a Trapani. I sindacati attendono risposte concrete dal Sindaco e dai gruppi consiliari, nella speranza di scongiurare il peggio per l'ATM e i suoi dipendenti.