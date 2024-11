Il 37° Stormo di Birgi e il Volontariato Vincenziano "volano insieme verso la carità"

29/11/2024 10:30:00

Un'iniziativa nata per celebrare il 40° anniversario del 37° Stormo dell'Aeronautica Militare di Birgi si è trasformata in un gesto concreto di solidarietà verso i più bisognosi. In occasione della ricorrenza, le artiste Francesca Gambino e Nunzia Scialpi Mastroberti hanno realizzato delle splendide tele che sono state poi sorteggiate. Il ricavato, anziché rimanere fine a se stesso, è stato devoluto al Gruppo Provinciale di Volontariato Vincenziano San Michele Arcangelo di Erice per l'acquisto di generi alimentari e panettoni da destinare alle famiglie in difficoltà.

Questi doni, aggiunti alla distribuzione mensile di viveri, hanno contribuito ad allietare le festività natalizie di numerose famiglie. La Presidente Provinciale del Gruppo, Anna Maria Spatafora, ha ringraziato il Comandante del 37° Stormo, Daniele Mastroberti, per aver scelto il Volontariato Vincenziano come destinatario di questa iniziativa. "Ogni singolo gesto, ogni donazione fatta con il cuore fa la differenza nella vita di chi ci sta accanto - ha sottolineato la Spatafora - Se sappiamo cogliere i segni, possiamo diventare strumento per la realizzazione di un progetto più grande di noi, finalizzato al bene comune".

Il Comandante Mastroberti, accompagnato dalla moglie Nunzia Scialpi Mastroberti e dall'artista Francesca Gambino, è stato accolto calorosamente presso i locali parrocchiali di San Michele. Presenti all'incontro le famiglie beneficiarie, la Presidente del Gruppo di Volontariato Vincenziano di San Michele Arcangelo, Giuseppina Rendina, la vice presidente Rosa Favuzza, la Presidente Provinciale Anna Maria Spatafora, la vice Presidente Provinciale Concetta Cavoretta e le volontarie Alina Beltrami, Franca Nola, Marina De Cesare e Salvatore Evangelista.

Questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra istituzioni e volontariato possa generare un circolo virtuoso di solidarietà e attenzione verso il prossimo, trasformando un'occasione di festa in un'opportunità per "volare insieme verso la carità".