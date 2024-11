Il marsalese Federico Morsello conquista il podio al World Pizza Summit di Londra

30/11/2024 17:29:00

Al World Pizza Summit di Londra il ristoratore marsalese Federico Morsello si è classificato al terzo posto nella European Pizza Chef Competition. L’evento, tenutosi il 26 e 27 novembre presso l’Olympia Events, è stato uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore, all’interno dell’European Pizza Show, un format internazionale dedicato all’arte della pizza e alla ristorazione.

Un podio conquistato tra i migliori d’Europa

La competizione ha visto sfidarsi 40 tra i migliori pizzaioli emergenti del Regno Unito e d’Europa, selezionati per le loro abilità e creatività. Due le categorie in gara: Pizza Napoletana Tradizionale e Pizza Contemporanea, giudicate da una giuria di esperti di fama mondiale. Federico Morsello, insieme al suo team, è riuscito a distinguersi tra oltre 50 partecipanti, portando in alto il nome della cucina italiana e, soprattutto, della sua città natale, Marsala.

Federico, che vive e lavora in Inghilterra, ha voluto condividere la sua soddisfazione con la nostra redazione: “Siamo dei ristoratori marsalesi che vivono in Inghilterra. Ci siamo classificati al terzo posto su 50 partecipanti al campionato europeo della pizza a Londra. Sarebbe bello per la nostra città celebrare questo risultato. Grazie mille”.