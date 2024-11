Nasce la 102 Basket Erice, oggi la prima gara di campionato in serie C femminile

30/11/2024 19:39:00

Oggi la gara d’esordio nel campionato di serie C femminile si svolgerà al PalaVirtus, in Contrada Fontanelle Sud con la 102 Basket Erice che ospiterà la Team 79 Piazza Armerina. Allenata dal coach Filippo Contiliano, la squadra ericina è composta da dodici ragazze, in parte del gruppo Under 17 della Virtus Trapani, in doppio tesseramento, e in parte da ragazze più esperte. Il progetto "102 Basket Erice" nasce con una finalità soprattutto sociale. In questo momento storico, in cui a Trapani si è sviluppata una crescita esponenziale dell'interesse per la pallacanestro, si avverte la mancanza di una prima squadra femminile. Il meritorio lavoro della Virtus Trapani ha fatto sì che non si sia perso il germe della pratica femminile di questo sport. Infatti, la passione e l'abnegazione dei dirigenti di questa società hanno consentito di conservare un nutrito gruppo di giovanissime atlete, che costituisce la base di partenza di questa avventura. Inoltre, la prospettiva di disputare un campionato regionale ha suscitato l'entusiasmo e l'interesse di un nucleo di cestiste meno giovani, che non speravano più di potersi cimentare in partite vere.

La "102 Basket Erice" disputerà la serie C, torneo di ampiezza regionale, che rappresenta il primo vero gradino agonistico della pallacanestro femminile consapevole di dover onorare una tradizione importante, che affonda le radici fino agli anni 70 del secolo scorso, quando la Velo Trapani costituiva un riferimento essenziale del basket femminile siciliano e italiano con numerosi campionati di A2 e B disputati, con l'A1 sfiorata in un paio di occasioni, e finali nazionali giovanili a cui la Velo Trapani si è qualificata. Obiettivo, quindi, in collaborazione con la Virtus Trapani, è creare un nuovo flusso di praticanti al femminile, iniziando dalla istituzione di un nuovo centro mini-basket con la finalità di far divertire le atlete e chi verrà a vederle ritenendo che la rinascita di una squadra femminile e di un movimento femminile di pallacanestro sia un segnale di civiltà per il territorio trapanese. Un messaggio culturale importante, che avrà sempre come basi il fair-play e la sportività. Con queste convinzioni e con questi intenti, la "102 Basket Erice" sarà partner della Polisportiva HE, che già conta sulle ottime realtà dell'Handball Erice (grande realtà italiana ed europea della pallamano femminile) e Accademia (società calcistica con la Prima squadra in Eccellenza e un'attenzione molto spiccata al settore giovanile). Uniti si può fare sempre di più.

Sono già attivi il sito ufficiale 102basketerice.it, la pagina Facebook 102 Basket Erice e la pagina Instagram 102basketerice.

Credits: foto dal web.