Trapani poco incisivo e distratto, con l'Altamura ancora una sconfitta

30/11/2024 17:10:00

Passo indietro del Trapani che perde 2-1 a Bari contro l’Altamura e incassa la quarta sconfitta stagionale, restando ai margini della zona play-off.

Per i granata un deciso passo indietro dopo le vittorie con Latina in campionato e Catania in Coppa Italia e, proprio quando si stava avendo la sensazione che con la difesa a 3 il Trapani avesse trovato la sua dimensione, è arrivato il brusco risveglio contro una squadra, l’Altamura, che ha fatto la sua onesta partita, mettendo in evidenza le difficoltà dei granata.

Il Trapani ha cominciato bene i due tempi, i primi 20 minuti in avvio di gara e i primi 10 della ripresa, ma, poi, si è fatto sorprendere dall’Altamura e a nulla sono valsi i tentativi di Aronica di cambiare volto alla squadra, passando dal 3-5-1-1 al 4-2-4 per riprendere la gara.

L’Altamura ha sbloccato il punteggio al 33’ con Simone, ma nell’azione è stato evidente l’errore del reparto arretrato del Trapani, con Celiento che ha praticamente servito un clamoroso assist all’attaccante pugliese.

Se dopo i primi 20 minuti l’Altamura era riuscito a fermare le avanzate del Trapani, dopo il gol i granata non sono stati più capaci di creare un’azione pericolosa, così, in avvio di ripresa, Aronica tira fuori un difensore, Sabatino, per far posto a un attaccante, Fall.

I primi minuti fanno ben sperare proprio con le conclusioni di Fall, quindi, Aronica toglie Karic e mette Spini per un Trapani iper-offensivo, ma al 65’ arriva il raddoppio dei padroni di casa con Rolando.

Sessanta secondi dopo i granata riaprono la partita con Fall, quindi, nei minuti finali il Trapani prova a gettarsi tutto in avanti alla ricerca del pari che, però, non arriva nonostante i tentativi di Lescano, Spini, Celiento e Malamo. E, alla fine, a far festa è l’Altamura che si porta a 2 punti dai granata, sempre ottavi e ai margini della zona play-off.