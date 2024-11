A Marsala la presentazione del libro Angela Bottari – Storia di una donna libera

30/11/2024 12:00:00

Si è svolta lo scorso 27 novembre, presso il Convento del Carmine, la presentazione del libro “Angela Bottari – Storia di una donna libera”, curato da Pietro Folena e Francesco Lepore. L’evento, che ha visto una significativa partecipazione di pubblico, è stato un momento di riflessione e celebrazione della figura di Angela Bottari, parlamentare del PCI dal 1976 al 1987 e protagonista di battaglie fondamentali per i diritti delle donne e il progresso sociale in Italia.

Una figura politica di impegno e coerenza

Angela Bottari è ricordata per il suo impegno politico, inteso non come ricerca di vantaggi personali, ma come servizio alla collettività. Durante il suo mandato parlamentare, in un periodo di profondi cambiamenti sociali in Italia, ha contribuito a riforme legislative cruciali, tra cui l’abolizione del delitto d’onore e il riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona. Francesco Lepore, curatore del libro, ha sottolineato il valore umano e politico della Bottari: “Angela era schietta, diretta, allergica ai compromessi. La sua assenza si fa sentire nei momenti di solitudine, ma il ricordo delle sue parole e delle sue battaglie resta vivo, un esempio per continuare il suo impegno.”

Testimonianze di chi l’ha conosciuta

Durante l’evento, sono intervenuti Cleo Li Calzi (Esecutivo Nazionale della Conferenza delle Democratiche) e lo stesso Francesco Lepore, offrendo testimonianze dirette sulla personalità e l’operato di Angela Bottari. “Conversare con Angela era generativo,” ha dichiarato Li Calzi. “Anche nelle divergenze, il dialogo era arricchente perché sapeva ascoltare e creare connessioni tra punti di vista diversi. La sua capacità di visione e il suo esempio resteranno indimenticabili.”

L’impegno contro la violenza sulle donne

L’iniziativa è stata promossa dal Partito Democratico, dai Giovani Democratici di Marsala e dalla Conferenza delle Democratiche, in occasione della settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Tra i partecipanti al dialogo con l’autore, figuravano anche Linda Licari (coordinatrice del circolo PD Nilde Iotti), Riccardo Patti (segretario dei Giovani Democratici di Marsala), Giovannella Licari (delegata nazionale della Conferenza delle Democratiche) e Carmela Daidone (assessora del Comune di Erice).

Un esempio da seguire

La presentazione si è conclusa con un richiamo all’impegno necessario per proseguire l’esempio di Angela Bottari. Le sue battaglie per i diritti delle donne e la sua visione politica restano un modello per le nuove generazioni, come ha ricordato Cleo Li Calzi: “Angela ci ha insegnato a guardare lontano. Come ha scritto Nadia Terranova: ‘Nel tuo nome, Angela, non ci perderemo.’”

Questo evento non solo ha celebrato la memoria di una donna eccezionale, ma ha anche lanciato un messaggio di continuità, affinché le sue battaglie non vengano dimenticate e il suo esempio resti vivo nell’impegno collettivo per una società più giusta e inclusiva.