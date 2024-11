Dove andare e cosa vedere: il weekend trapanese tra storia, musica e spettacolo

30/11/2024 06:00:00

Dalle performance artistiche alle degustazioni eno-letterarie, passando per visite archeologiche, spettacoli teatrali e concerti.

Da Mazara del Vallo a Selinunte, da Marsala a Trapani, scopri le iniziative imperdibili per vivere un weekend all’insegna della scoperta in provincia:

MAZARA DEL VALLO - Moltivolti, impresa sociale nota a Palermo, inaugura dal 6 all’8 dicembre una nuova sede a Mazara del Vallo, al Civic Center. Il progetto, che unisce cibo, cultura e inclusione, promuove una società senza confini con uno staff internazionale. L’anteprima sarà il 1° dicembre, alle 17.30 con la performance gratuita “34 Afghan Windows”, che racconta migrazione e giustizia attraverso musica, poesia e narrazione. Prenotazioni su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-34-afghan-windows-arriva-a-mazara-del-vallo-1091283190399?aff=oddtdtcreator

SELINUNTE - Domenica 1 dicembre, il Parco Archeologico di Selinunte apre le sue porte gratuitamente a tutti coloro che desiderano immergersi nella sua storia. Dalle ore 9:00 alle 17:00, i visitatori potranno esplorare liberamente il vasto sito archeologico, ammirando i maestosi templi dorici e ionici che si ergono sulla collina, testimoni di un passato glorioso.Un ricco programma di attività renderà la giornata ancora più speciale. Si potrà partecipare sia alle 10.30 che alle 11.45 a una visita didattica guidata da un archeologo di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire sia le vicende storiche dello sviluppo della città, che i segreti della costruzione dei maestosi templi di Selinunte: vere e proprie dimore eterne, innalzate dai greci per gli Dei, circa due millenni fa. Templi che, tra l’altro, possedevano colori caldi e sontuosi, come racconta un bellissimo video mapping su questa inattesa policromia, partendo anche dal mito del Ratto di Europa, proiettato sull’𝐚𝐧𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨 𝐘. Lo troverete al Museo Baglio Florio, che è già un sito da non perdere, compreso nel percorso di visita.

Per chi invece preferisce prendersi il proprio tempo e scoprire l’intero sito archeologico, ci sono sempre a disposizione le bici da noleggiare (dalle 9 in poi) per visitare Selinunte seguendo i percorsi indicati. La mattina (sempre domenica) alle 10.30 i piccoli visitatori potranno invece partecipare a un laboratorio per costruire insieme gli addobbi di Natale ispirati proprio ai templi di Selinunte. Info e biglietti: www.coopculture.it.

SEGESTA - Domenica 1 dicembre, torna l'ingresso gratuito al parco archeologico di Segesta, aperto dalle 9 alle 17. I visitatori potranno esplorare il sito nella natura e partecipare al Mercato degli Elymi, con stand che offrono prodotti tipici del territorio. Ci saranno anche visite guidate alle 10.30 e 11.45, incentrate sul Tempio dorico. Al SegestaLAB, appena inaugurato, si terrà un laboratorio gratuito per bambini, dedicato alla figura di Giufà, alle 10 e 11.30. Inoltre, il nuovo Segesta Culture Store offre una selezione di articoli artigianali, libri e regali natalizi, tra cui ceramiche, gioielli e prodotti locali. Info e biglietti: www.coopculture.it

PACECO - A Paceco, domenica 1 dicembre alle 18:00, torna Vino&Libri, la degustazione eno-letteraria organizzata dall’Enoteca “La Bottega del Caffè” con l’AIS di Trapani. Protagonisti saranno il romanzo “Agata del vento” di Francesca Maccani, i vini della Cantina Colosi e i dolci natalizi Di Stefano, Fraccaro e Flamigni. L’autrice dialogherà con la skipper Agata Novara, mentre il degustatore AIS Franco Rodriquez guiderà l’abbinamento sensoriale. Prenotazione obbligatoria al 349 6720127.

MARSALA - Domenica 1 dicembre al Teatro Comunale Eliodoro Sollima si terrà un concerto del trio Trijazz nell'ambito della XXIV Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven. I Trijazz (Michele Pantaleo alla chitarra, Dario Li Voti alla batteria e Gianluca Pantaleo al contrabbasso) proporranno un repertorio che spazia da classici della canzone italiana (come "Canzone dell'amore perduto" di De André) a capolavori del jazz internazionale (tra cui "Take Five" di Paul Desmond). Sarà inoltre presente un omaggio a Ennio Morricone con un medley delle sue colonne sonore più famose.

MARSALA - Questa settimana, l'Ipogeo di Crispia Salvia è l'unico sito visitabile tra quelli gestiti da ArcheOfficina a Marsala. A causa di lavori tecnici in corso sulla Latomia dei Niccolini e sulla Chiesa di Santa Maria della Grotta, entrambi resteranno chiusi al pubblico fino al prossimo weekend. Tuttavia, l'Ipogeo, una delle perle archeologiche della città, offre l'opportunità di esplorare un angolo nascosto della storia di Marsala, situato nel cuore del centro urbano.

L'Ipogeo di Crispia Salvia è una camera funeraria risalente al II-III secolo d.C., famosa per i suoi affreschi funerari vivaci e simbolici, che arricchiscono la parete del monumento e ne raccontano la funzione rituale. Tra i dettagli che emergono da questa straordinaria testimonianza del passato, spicca un’iscrizione dedicata alla defunta, che fornisce ulteriori spunti sulla cultura e le tradizioni funerarie dell’epoca romana.

Le visite all'Ipogeo di Crispia Salvia sono disponibili sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con appuntamenti ogni ora a cura degli archeologi di ArcheOfficina. Il costo del biglietto è di 4 euro per gli adulti, mentre il prezzo ridotto di 2,50 euro è riservato ai minorenni e agli studenti sotto i 26 anni. Le visite si concluderanno un’ora prima della chiusura, quindi è consigliabile prenotare per assicurarsi l'ingresso.

La prenotazione è consigliata e può essere effettuata telefonicamente al numero 3514849420 o via email all’indirizzo lilibeo@archeofficina.com. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla biglietteria del Parco Archeologico di Lilibeo, in Viale Vittorio Veneto.

TRAPANI -Sabato 30 novembre alle 17:00, al Museo Regionale Agostino Pepoli, Pier Luigi D’Eredità presenta il libro “Regressvs” (Mimesis) nell’ambito della rassegna letteraria Identità Perdute. L’ingresso è libero.

MARSALA - Sabato 30 novembre alle 17:30, Vincenzo Profeta presenta il suo libro “Viola scritture dal nulla” presso Juparanà a Marsala, con Sara Parrinello e Miriam Di Girolamo. L’evento, organizzato da Emisfero del Vento, approfondirà la tecnica del Cut-Up, con una performance dal vivo riservata a chi possiede il libro. Info su emisferodelvento@gmail.com. A Sempre sabato 30 novembre alle 21:00, al Teatro Impero, va in scena “Come va la vita? ... Una favola”, commedia brillante in tre atti.

SALAPARUTA - La mostra Jazzisti siciliani nel Mondo è visitabile nella Sala delle Conferenze in Piazza Mercato fino al 30 novembre. L’esposizione presenta 18 pannelli che raccontano l’evoluzione del jazz siciliano, con oltre 50 artisti, tra cui Nick La Rocca e Louis Prima.