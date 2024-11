Nuova puntata di "Seguirà Rinfresco": cultura, storia e territorio su Tp24

30/11/2024 14:25:00

La rubrica culturale di Tp24, Seguirà Rinfresco, torna con una nuova puntata ricca di spunti e riflessioni. Gli ospiti di questo appuntamento sono lo storico Ciro Dovizio, che ci parla del suo libro “L’alba dell’antimafia”, e il fotografo Giovanni Franco, autore del volume fotografico “Busiate”.

Ciro Dovizio e la storia dell’“Ora”

Nel suo libro, “L’alba dell’antimafia”, Dovizio analizza un periodo cruciale della storia del giornalismo e della lotta alla mafia in Italia. La sua opera ripercorre l’epopea del quotidiano “L’Ora”, diretto da Vittorio Nisticò dal 1954 al 1975, un’epoca in cui il giornale palermitano divenne simbolo di un giornalismo coraggioso e indipendente.

Grazie a una ricca documentazione inedita, il libro esplora le prime inchieste contro l’“onorata società” e il ruolo del giornale nel sostenere le indagini della Commissione antimafia, gettando le basi per una nuova cultura del contrasto alla criminalità organizzata. Un’occasione per riflettere su come il giornalismo abbia contribuito a costruire la coscienza antimafia in Italia.

Giovanni Franco e il racconto fotografico del Trapanese

Il secondo ospite, Giovanni Franco, presenta “Busiate”, un viaggio visivo ed emozionale nel territorio del Trapanese. Attraverso 170 fotografie e i testi di scrittori e saggisti, Franco racconta i paesaggi, le persone e le tradizioni di una terra ricca di storia e contrasti.

“Percorrere una strada in penombra e ritrovarsi immersi nella luce”, scrive Franco nella presentazione del volume. Questo libro non è solo un omaggio alla bellezza del territorio, ma anche un’occasione per riflettere sulle sue complessità, comprese le memorie legate alla mafia e alla lotta per la legalità.

