 Trapani: firmato in Prefettura il protocollo contro la violenza sulle donne

30/11/2024 15:00:00

In Prefettura di Trapani, è stato firmato un importante accordo per il contrasto alla violenza di genere. Il “Protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne”, sottoscritto da istituzioni, enti locali e associazioni, punta a rafforzare le azioni di tutela e supporto per le donne vittime di abusi.

L’intesa coinvolge una vasta rete di soggetti, dal Prefetto Daniela Lupo ai rappresentanti della Regione Siciliana, enti locali, uffici giudiziari, forze dell’ordine, ASP, scuole e associazioni attive nel territorio. L’obiettivo è creare un sistema coordinato per prevenire la violenza, supportare le vittime e promuovere la parità di genere.

Uno dei punti centrali del protocollo è l’organizzazione di attività di formazione per gli operatori che lavorano sul campo. Questi corsi forniranno strumenti concreti per affrontare i casi di violenza e sostenere le donne nella loro autonomia economica e lavorativa. Saranno inoltre realizzate campagne di informazione per sensibilizzare la comunità sui diritti delle donne e sull’importanza della parità di genere.

“La sinergia tra istituzioni e associazioni è fondamentale per contrastare la violenza sulle donne,” ha dichiarato il Prefetto Daniela Lupo. Questo protocollo rappresenta un impegno collettivo per garantire supporto concreto alle vittime e promuovere un cambiamento culturale nel territorio trapanese.

Con questa iniziativa, Trapani si aggiunge alle tante realtà che stanno lavorando per costruire una società più sicura e inclusiva, con l’auspicio che il protocollo possa tradursi in azioni efficaci e tempestive.