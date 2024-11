 Marsala: si inaugura oggi il progetto "F.O.O.D. FÄ«cus - Oltre ogni disabilità"

30/11/2024 09:36:00

Si terrà oggi presso il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala l'evento inaugurale del progetto F.O.O.D. Fīcus - Oltre Ogni Disabilità, un'iniziativa dedicata all'inclusione sociale e al supporto delle persone con disabilità. Promosso da ANFFAS e finanziato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto mira a creare opportunità di crescita e partecipazione attiva per i soggetti più fragili.

La giornata di oggi vedrà la partecipazione di famiglie, istituzioni e volontari, riuniti per celebrare l'avvio di questa importante iniziativa che unisce sensibilizzazione, divertimento e progettualità.

Il programma della giornata

Nel pomeriggio alle 16:00 con un'atmosfera di festa grazie alle attività di animazione e musica curate dall'associazione Divertiamoci Insieme, verranno coinvolto grandi e piccini in un clima di allegria e partecipazione.

Alle 16:30, i protagonisti saranno gli animali della pet therapy, con fotografie insieme alle mascotte, un momento che ha sottolinea l'importanza del legame tra uomo e animale nel favorire benessere e inclusione.

La cerimonia ufficiale prevede alle 16:45 i saluti istituzionali e gli interventi dei componenti del progetto, che spiegheranno l'importanza di iniziative come questa nel territorio.

Alle 17:00, si presenta nel dettaglio la missione del progetto F.O.O.D. Fīcus, illustrando gli obiettivi da raggiungere: dalla promozione dell'autonomia delle persone con disabilità alla creazione di reti sociali inclusive e sostenibili. La giornata si concluderà alle 18:00 con i ringraziamenti finali e i saluti.

Un progetto che unisce

Il progetto F.O.O.D. Fīcus si distingue per il suo approccio innovativo, puntando sull'integrazione sociale attraverso attività pratiche e formative che coinvolgono non solo le persone con disabilità, ma anche l'intera comunità locale. L'iniziativa è un passo significativo per una società più equa e inclusiva, dove nessuno viene lasciato indietro. Il supporto delle istituzioni, insieme alla collaborazione di enti locali e associazioni come ANFFAS, è fondamentale per garantire il successo di progetti come questo.