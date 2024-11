 PFM canta De André: il tour arriva in Sicilia con tre tappe, ultima il 22 dicembre a Marsala

30/11/2024 10:00:00

La Premiata Forneria Marconi (PFM), storica band del rock progressivo italiano, porterà in scena il celebre spettacolo “PFM canta De André” con tre appuntamenti in Sicilia, culminando il 22 dicembre al Teatro Impero di Marsala. Prima di allora, la band si esibirà il 29 novembre al Teatro Golden di Palermo e il 30 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, per poi continuare il tour in altre città italiane.

Lo spettacolo celebra il sodalizio artistico tra la PFM e il cantautore genovese Fabrizio De André, che negli anni ’70 li vide collaborare in due storici tour che hanno segnato la storia della musica italiana. La band riproporrà i brani di De André in chiave progressiva, offrendo una reinterpretazione unica e intensa del suo repertorio.

Il tour invernale segna anche un passaggio di testimone nella formazione della PFM. Dopo nove anni, il chitarrista Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano, che debutta con la band in questa nuova avventura. “Sono stati anni splendidi, ma è il momento di concentrarmi sulla mia carriera solista,” ha dichiarato Sfogli. Castellano, dal canto suo, ha espresso entusiasmo per l’opportunità: “È un sogno che si avvera. La musica della PFM è sempre stata una parte importante della mia vita.”

La formazione del tour include i membri storici Franz Di Cioccio (voce e batteria) e Patrick Djivas (basso), affiancati da Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino) e da tre ospiti speciali: Flavio Premoli (fondatore PFM), Michele Ascolese (chitarrista storico di De André) e Luca Zabbini (tastiera e voce).

Le altre date del tour

Il tour invernale, iniziato a novembre, farà tappa in diverse città italiane tra cui Milano, Reggio Calabria, Mestre e Roma. In Sicilia, le date sono:

29 novembre – Teatro Golden, Palermo

30 novembre – Teatro Metropolitan, Catania

22 dicembre – Teatro Impero, Marsala

Gli spettacoli rappresentano un’opportunità unica per rivivere la magia delle canzoni di Fabrizio De André attraverso l’inconfondibile stile della PFM, in una cornice intima come quella dei teatri.

Info e biglietti

I biglietti per le date siciliane e per le altre tappe del tour sono già disponibili sui principali circuiti di vendita online. L’appuntamento del 22 dicembre a Marsala chiuderà la tappa siciliana del tour, regalando al pubblico trapanese una serata di emozioni tra musica e poesia.