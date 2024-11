Riapre la funivia Trapani-Erice, ma a gennaio chiude di nuovo

30/11/2024 11:10:00

La funivia che collega Trapani al centro storico di Erice riapre oggi dopo un lungo periodo di lavori di revisione generale. L’infrastruttura, fondamentale per i collegamenti tra i due centri, resterà operativa fino a gennaio 2024, quando sarà necessaria una nuova interruzione per ulteriori interventi che si prolungheranno fino a marzo.

Interventi programmati fino al 2025

I lavori di manutenzione fanno parte di un progetto complessivo dal valore di circa 4 milioni di euro. La chiusura di ottobre è stata dedicata alla prima fase di revisione conservativa obbligatoria per prolungare la vita dell’impianto, che ha ormai raggiunto i 18 anni di attività. Il prossimo stop è previsto nel 2025 per un’altra fase di manutenzione, concentrata nei mesi invernali, quando la domanda del servizio è minore.

Un’infrastruttura strategica

Realizzata nel 2005 con un investimento iniziale di 8,5 milioni di euro, la funivia Trapani-Erice rappresenta una delle principali attrazioni turistiche e un mezzo di trasporto ecologico e veloce tra la pianura e la vetta di Erice. L’impianto è costituito da cabine automatizzate che possono trasportare fino a 8 persone e sono particolarmente apprezzate per la vista panoramica che offrono.

L’operatività della funivia è affidata alla società Funierice Service Srl, che gestisce il servizio in un contesto non privo di polemiche. Recentemente, il Comune di Erice ha criticato la decisione del Libero Consorzio Comunale di mantenere lo status di amministrazione diretta per la società, sottolineando l’esigenza di una maggiore partecipazione decisionale.