Castelvetrano. Forza Italia fuori dalla giunta. Scilla: "Il sindaco scorretto"

30/11/2024 13:00:00

"Apprendiamo del completamento della giunta comunale di Castelvetrano con la nomina del quinto assessore.

Forza Italia è stata essenziale nel determinare l’unità del centrodestra e l’affermazione della proposta amministrativa che ha portato all’elezione a sindaco dell’avv. Giovanni Lentini. La presenza del movimento azzurro nella squadra di governo cittadino non sarebbe stata, quindi, una “gentile concessione” del Sindaco, ma avrebbe rappresentato il legittimo e concordato ruolo che Forza Italia ha conquistato sul campo, con impegno e lealtà".

Lo dichiara in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia Toni Scilla che non ha apprezzato la scelta del sindaco di Castelvetrano di tenere fuori il partito dalla nomina degli assessori. Per Scilla l'atteggiamento di Lentini è "scorretto".



"I numeri delle ultime elezioni amministrative evidenziano incontestabilmente il ruolo decisivo della coalizione che ha sostenuto l’avv. Lentini: l’attuale primo cittadino ha ottenuto il 40,92%, mentre le liste collegate il 52,10%. Lentini, pertanto, vince al primo turno per appena lo 0,92% e perde oltre l’11% rispetto alla sua coalizione" continua la nota.

"Ciononostante, l’attuale primo cittadino ha voluto mortificare i partiti e ha disatteso gli impegni politici assunti, per quanto mi compete, con Forza Italia, che ha ottenuto quasi l’8% risultando il quarto partito della coalizione. L’accordo politico con il “candidato” Giovanni Lentini prevedeva la vice sindacatura per gli azzurri: il Sindaco Lentini ha cambiato idea e ha deciso di escludere dalla sua amministrazione comunale Forza Italia. Pensavamo che l’avv. Giovanni Lentini facesse del rispetto degli impegni e dei ruoli, della coerenza i principi inderogabili ai quali ispirarsi. Evidentemente abbiamo preso un abbaglio, ce ne faremo una ragione" aggiunge Scilla.

"Una cosa è certa: Forza Italia, a prescindere da specifiche posizioni, continuerà a lavorare ed a sostenere le istanze della città di Castelvetrano per contribuire a definire un percorso di sviluppo e prosperità per tutti i castelvetranesi" conclude la nota di Forza Italia.