La Trapani Shark vuole continuare a stupire, ma contro Cremona mancherà Petrucelli

01/12/2024 07:00:00

Riprendere la corsa in campionato, anche se con qualche assenza di troppo. È l’obiettivo della Trapani Shark che questo pomeriggio ospita Cremona per l’ottava giornata del campionato di serie A.

I granata, forti del terzo posto in classifica, sono vogliosi di ricominciare a vincere, dopo la sosta per la pausa delle Nazionali. Trapani, però, si presenta a questa sfida con l’assenza certa di Petrucelli e le condizioni fisiche da valutare di diversi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali nelle qualificazioni ai prossimi campionati europei.

Il recupero di Petrccelli prosegue regolarmente, ma restano da valutare Pleiss e Yeboah su tutti, con coach Repesa che non ha voluto sbilanciarsi in vista della partita contro Cremona.

Proprio l'assenza certa di Petrucelli può rappresentare un problema, perché il nazionale italiano in questo avvio di campionato si è confermato grandissimo difensore, diventanto anche decisivo in fase offensiva e, così, la sua mancanza dovrà essere compensata da Repesa con una rotazione più ampia.

Una gara che Trapani dovrà provare a vincere, considerato che le due sconfitte in campionato sono arrivate entrambe in casa e, poi, i lombardi in classifica sono molto indietro, con un solo successo, ottenuto nella sfida contro Napoli, l’ultima della classe ancora alla ricerca della prima gioia in stagione.

Trapani in questa settimana ha ritrovato tutti i sei giocatori che erano impegnati con le rispettive nazionali e questo, come ha sottolineato coach Repesa, rappresenta un motivo di orgoglio per una società giovane come è Trapani nel massimo campionato di pallacanestro nazionale. Dimostra la bontà del progetto Shark, salita alla ribalta in pochissimo tempo.

Trapani oggi è tra le migliori d’Italia, ma Repesa non si accontenta e vede nella conquista dei rimbalzi il punto nel quale la squadra deve migliorare. Nelle ultime partite, infatti, i granata hanno concesso tanto agli avversari e il coach croato alza l’asticella: i prossimi obiettivi sono vincere con Cremona e dare i giusti segnali in quegli aspetti dove il coach chiede il “salto di qualità”.