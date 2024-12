Trapani Shark inarrestabile, vittoria di "cuore" contro Cremona

01/12/2024 20:49:00

Quarta vittoria consecutiva per la Trapani Shark che supera Cremona 79-73 dopo un tempo supplementare, al termine di una partita difficile, complicata e tiratissima, nella quale i granata spesso si sono ritrovati sotto nel punteggio, riuscendo a raggiungere la parità solo nei secondi finali di gara e, poi, trovando il successo nel supplementare.

Il ritorno in campo dopo la pausa per le Nazionali, soprattutto quando tanti giocatori sono impegnati in giro per l'Europa, è sempre complicato, e Trapani lo ha provato sulla propria pelle.

I granata non hanno potuto utilizzare Petrucelli, infortunatosi prima delle convocazioni, ma Repesa non ha utilizzato neanche Yeboah e, così, in tanti sono stati costretti a restare in campo per parecchi minuti, più del solito.

La partita è stata tiratissima sin dal primo quarto, con un punteggio particolamente basso e con le difese che, così, si sono fatte valere sugli attacchi, tanto che il primo quarto è terminato sul 13 pari, con le due squadre che non realizzano alcun punto per oltre 3 minuti, dall'11 pari di Alibegovic a 4'39" all'11-13 di Zampini a 1'08".

Anche il secondo periodo è tiratissimo, con Cremona che chiude, però, avanti la frazione sul 31-28 con Trapani che incontra tante difficoltà per esprimere la propria pallacanestro, fatta di gioco in transizione, capace di permetterle spesso di realizzare i break, alla fine, decisivi.

Trapani, quindi, chiude il secondo quarto con 28 punti realizzati quando in alcune circostanze ha realizzato anche oltre 30 punti in soli dieci minuti.

Il primo vero tentativo di fuga lo prova Cremona, portandosi sul +11 (44-33) nel terzo quarto con la tripla di Nikolic e il canestro, più fallo, di Davis e l'altro canestro di Eboua e poi sul +12 (47-35) ancora con Eboua.

Siamo a metà periodo e Trapani appare in netta difficoltà, ma, ancora una volta, la Trapani Shark riesce a tirarsi fuori dai problemi da sola grazie a Galloway e Notae. Punto su punto, quindi, i granata rientrano in partita, prima scendendo sotto i dieci di ritardo e poi avvicinandosi sempre più a Cremona, fino al 48-49 messo a segno con la tripla di Robinson.

Il terzo quarto si chiude sul 48-52, quindi, nel quarto periodo Cremona torna avanti di 6 (48-54), ma Trapani non molla e a metà periodo si è sul 56-58.

Jones riporta Cremona avanti di 5 a 3'18" (60-65), ma Alibegovic risponde da 3. L'ultimo minuto è trilling, con Cremona che spreca un paio di occasioni per chiudere e Trapani pareggia con Notae e la schiacciata di Horton a 20" dalla fine (67 pari), quindi, Willis fallisce il tiro della vittoria a 13" dalla fine.

Nel supplementare va avanti Cremona, ma Trapani attua il sorpasso (72-71) con i tiri liberi di Notae, seguiti dalla tripla di Galloway (75-71) che indirizzano la partita.

A 1'30" Horton mette il sigillo per il 77-71 prima della schiacciata liberatoria di Alibegovic a 1'03" per il 79-71 prima dell'ultimo canestro di Eboua.

Trapani, quindi, riprende da dove aveta terminato la prima fase e si candida per un posto quantomeno alla final-eight di Coppa Italia, dimostrando di meritarsi la posizione che occupa in classifica.