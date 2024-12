Muore a 34 anni per un tumore rarissimo: il terzo caso al mondo

01/12/2024 16:00:00

E' morta a 34 anni per un tumore rarissimo. Ondata di commozione in tutta Italia per Nadia Moretti, la parrucchiera 34enne della provincia di Brescia, che combatteva da tempo contro una rara malattia.

La giovane è deceduta durante un delicatissimo intervento, in una clinica di Zurigo, che avrebbe dovuto asportarle il rarissimo tumore che l'aveva colpita al timo, una ghiandola del torace. I funerali si celebreranno nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Sale Marasino.

Come racconta il Corriere della Sera, Nadia Moretti aveva iniziato a stare male la scorsa estate. Il 16 agosto è stata ricoverata per la prima volta alla Poliambulanza di Brescia, ma la diagnosi corretta sarebbe arrivata solo a ottobre. Come affermato dai medici nella cartella clinica, quello che ha colpito la giovane è il terzo caso al mondo di carcinoma sarcomatoide del timo. Si tratta, dunque, di un rarissimo tumore che l'aveva colpita alla ghiandola toracica.

Nel frattempo, la 34enne, che avrebbe compiuto 35 anni il 29 novembre, aveva fondato l'associazione Nadia Moretti vs Tumore raro Aps per raccontare la propria malattia. E proprio l’associazione scriveva a poche ore dall'intervento: “Grazie alla partecipazione di familiari, parenti, amici, conoscenti, associazioni, società e anche sconosciuti, l'associazione è riuscita a finanziare il delicatissimo intervento al cuore in programma martedì a Zurigo e 7 giorni di degenza ospedaliera per la nostra Nadia. Il vostro aiuto è stato significativo ed è andato ben oltre le aspettative”, le parole della presidente Vanessa Cominelli. Una voce di speranza, prima del triste epilogo a causa di alcune complicazioni durante l’operazione: “Volere bene a Nadia è semplice, la conoscete: è una ragazza solare, intraprendente e piena di voglia di vivere. Una ragazza speciale che merita ogni bene”.