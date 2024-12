Oggi c'è la mezza maratona di Mazara. Ecco le strade chiuse e i divieti

01/12/2024 04:10:00

Alle ore 9,30 di domenica primo dicembre, dalla scalinata di piazza Mokarta/lungomare, lo "start" della “XV Half Marathon Mazara”, organizzata dall'Asd Atletica Mazara con il patrocinio oneroso del Comune. Il presidente dell'Asd Atletca Mazara Salvatore Piccione è stato accolto stamani dal Sindaco Salvatore Quinci sottolineando che "sono oltre 500 gli iscritti alla gara che è valida quale 5^ prova del circuito Running Sicilia. Il percorso è di circa 7 km da ripetere 3 volte per i partecipanti alla maratonina mentre è inoltre prevista una camminata non competitiva di 7km per il gruppo camminatori Mazara".

Il sindaco Quinci ha espresso compiacimento per l'organizzazione sottolineando che "l'evento, oltre a rappresentare un momento di aggregazione all'insegna dello sport è anche una bella 'vetrina' per Mazara del Vallo considerando che molti partecipanti arrivano da fuori città".

Per assicurare la sicurezza dei partecipanti ed il normale svolgimento della gara, la Polizia Municipale con ordinanza n.323/2024 ha istituito, dalle ore 8 di domenica 1 dicembre fino alle ore 12 e comunque al termine della manifestazione il divieto di fermata e di transito nelle vie e piazze che sono comprese nel percorso di gara:

DIVIETO DI FERMATA e TRANSITO sul Lungomare Giuseppe Mazzini, Lungomare Giacomo Hopps, Lungomare San Vito (giro di boa rotatoria Viale Africa) Via Mario Rapisardi, Corso Armando Diaz, Corso Umberto I, Via Tenente Gaspare Romano, Via Monteverde, Via Mons. La Cava, Via Daniele Ajello, Via Gian Giacomo Adria, Via Molo Comandante Caito, Piazzale Giovan Battista Quinci, Lungomare Giuseppe Mazzini – arrivo Scalinata di Piazza Mokarta.