Trapani fa il tifo per Martina, oggi la finale dello Zecchino d'Oro

01/12/2024 11:00:00

Tutta Trapani fa il tifo per Martina Galia, la giovane cantante di 10 anni che rappresenta la città nella finale dello Zecchino d’Oro. Martina ha conquistato il pubblico e la giuria con la sua interpretazione di "Nonna Rock", una delle canzoni più votate nella prima giornata della competizione canora dedicata ai bambini. Martina è stata tra le più votate nella prima giornata e oggi ci sarà la finale.

Martina, con il suo talento e la sua energia, ha saputo emozionare l’Italia intera. Nella prima serata dello Zecchino d’Oro, trasmessa su Rai1 e condotta da Carlo Conti, la sua performance è stata accolta con entusiasmo, ottenendo un alto gradimento sia dal pubblico che dagli esperti. Il brano, che celebra la figura di una nonna fuori dagli schemi, ha totalizzato il 16,4% dei voti nella prima giornata, portandola a pari merito tra le più votate.

Martina non è l’unico talento siciliano in gara: accanto a lei c’è anche Kira Pasotto, una bambina di 7 anni di Messina, che ha interpretato "Jingle Band" nella seconda giornata del concorso. Le due giovani siciliane hanno portato un po’ del calore e della passione dell’isola in uno dei festival canori per bambini più amati d’Italia.

Oggi, alle 17:20, andrà in onda la finale dello Zecchino d’Oro, dove Martina si contenderà il titolo con gli altri piccoli cantanti. Trapani si prepara a fare il tifo per lei, che ha già dimostrato un enorme talento e determinazione.

Lo Zecchino d’Oro, oltre a essere una competizione musicale, è anche un’occasione per promuovere solidarietà. Quest’anno l’evento sostiene l’iniziativa “Operazione Pane”, raccogliendo fondi per le mense francescane in Italia e nel mondo.