 Mazara: oggi prende il via il Gran Galà del Gambero Rosso

02/12/2024 10:28:00

Dopo il grande successo delle edizioni di Milano e Roma, il prestigioso Gran Galà del Gambero Rosso torna a casa, nella capitale del Mediterraneo, Mazara del Vallo. Un evento atteso, che unisce enogastronomia, cultura e tradizione, pronto a valorizzare il simbolo distintivo della città: il Gambero Rosso di Mazara, ambasciatore del gusto nel mondo.

Inaugurazione: oggi lunedì 2 dicembre

Il programma prende il via lunedì 2 dicembre presso l’Istituto "F. Ferrara" (sede alberghiero di via Mafai), alle ore 10.30, con uno show cooking curato dagli allievi e dai docenti della scuola. L’iniziativa sottolinea il legame tra il Gambero Rosso e il territorio, non solo come risorsa enogastronomica, ma anche come patrimonio culturale da tramandare alle nuove generazioni.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, ci si sposterà al Seminario Vescovile, aula San Carlo, dove il Vescovo Mons. Angelo Giurdanella incontrerà la marineria mazarese. In questo contesto, verrà consegnato il prestigioso premio "Gambero della Pace", un riconoscimento che celebra il dialogo e la solidarietà nel mondo della pesca. Il momento sarà seguito da un conviviale scambio di auguri natalizi con le aziende ittiche locali.

Appuntamenti della settimana

Il Gran Galà prosegue con una serie di eventi che vedranno il Gambero Rosso al centro di degustazioni e performance culinarie:

Martedì 3 dicembre, ore 19.00: show cooking presso il ristorante Ammarì, dove gli ospiti potranno partecipare attivamente alla preparazione dei piatti.

Giovedì 5 dicembre, ore 18.30: presso il ristorante Vizi Da Re, il campione del mondo di pizza Luciano Dado presenterà la sua esclusiva "Rossa di Mazara", una pizza al gambero rosso, accompagnata da altre creazioni culinarie d’eccellenza.

Gran finale: lunedì 9 dicembre

Lunedì 9 dicembre sarà la giornata conclusiva, con due eventi di rilievo:

Alle ore 17.00, presso l’aula San Carlo del Seminario Vescovile, si terrà il convegno "La Pace del Pesce", un momento di riflessione sulle sfide del settore ittico e il suo ruolo nella promozione della pace e della sostenibilità.

Alle ore 20.00, presso il Mahara Hotel, andrà in scena il prestigioso Gran Galà del Gambero Rosso, una serata all’insegna dell’eleganza (dress code formale obbligatorio) e delle eccellenze culinarie.

Un’occasione unica per celebrare Mazara e il suo simbolo

Il Gran Galà del Gambero Rosso si conferma un evento d’eccellenza, capace di mettere in luce non solo le qualità gastronomiche del Gambero Rosso, ma anche il valore culturale, economico e sociale di una risorsa simbolo della tradizione mazarese.