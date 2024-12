Trapani Shark: espulso il presidente Antonini, è polemica sugli arbitri

02/12/2024 10:21:00

Un altro episodio controverso segna il cammino della Trapani Shark in Serie A. Durante la partita contro la Vanoli Cremona, vinta dai granata, il presidente Valerio Antonini è stato espulso dagli arbitri, scatenando una dura reazione del club siciliano.

Il fatto

Nel terzo quarto di un match combattutissimo e carico di tensione, un fischio arbitrale contro Tibor Pleiss per fallo su Stefan Nikolic ha acceso gli animi sugli spalti del Pala Shark. Tra il pubblico, in prima fila, anche il presidente Antonini, che ha espresso il suo disappunto. La situazione è degenerata quando il primo arbitro, Saverio Lanzarini, ha interrotto la partita per circa quattro minuti, imponendo che Antonini lasciasse il suo posto a bordocampo.

Secondo quanto riportato, Lanzarini avrebbe giustificato la sua decisione affermando che “non si può stare in piedi in prima fila”, una motivazione che la società trapanese definisce “delirante” e non supportata da alcun regolamento. "Per il bene della gara" come recita una nota della società, Antonini ha accettato di spostarsi in Curva, permettendo la ripresa del gioco, ma l'episodio ha lasciato strascichi pesanti.

Il comunicato del club

La Trapani Shark ha pubblicato un comunicato molto critico, accusando l’arbitro di un atteggiamento ostile e senza precedenti:

“Si tratta di un unicum nel panorama cestistico nazionale. Il comportamento di Lanzarini configura una gravissima mancanza di rispetto verso il club, il suo Presidente e i suoi tifosi.”

Il comunicato esprime il sospetto di un trattamento arbitrale sfavorevole e prolungato nei confronti della società neopromossa e del Sud Italia, mettendo in discussione la gestione delle designazioni arbitrali da parte del designatore Luigi Lamonica.

La richiesta alla FIP

Il club ha chiesto l’intervento del presidente della FIP, Gianni Petrucci, evidenziando il contributo significativo di Antonini al basket italiano e definendo inaccettabile l’episodio accaduto.

Una stagione tra successi e polemiche

La Trapani Shark, neopromossa ma già seconda in classifica, sta vivendo una stagione brillante sul piano sportivo, ma costellata da tensioni con la classe arbitrale. Episodi come quello di ieri rischiano di oscurare i successi sul campo e accentuare la spaccatura tra la società e le istituzioni cestistiche nazionali.

La reazione dei tifosi

I tifosi granata hanno sostenuto il presidente Antonini con cori e applausi mentre si spostava in Curva, trasformando un momento difficile in un atto di solidarietà. Il clima al Pala Shark resta caldissimo, ma la società spera che episodi del genere non si ripetano più.

Resta da vedere se ci saranno sviluppi, scuse ufficiali o provvedimenti da parte della FIP.

Trapani Shark-Vanoli Cremona, il momento dell'allontanamento del presidente dei siciliani Valerio Antonini. Quest'ultimo si sposta in curva.



Ricordiamo poi quanto scritto dal club: "E’ altresì evidente che vedere arbitrare Lanzarini in qualsiasi parquet di Serie A, a meno di… pic.twitter.com/quSceyDyoq — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) December 2, 2024