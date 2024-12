Aggressione a scuola: preside ferita da un alunno di terza media

02/12/2024 17:06:00

Grave episodio di violenza in una scuola di Noto, in provincia di Siracusa. Un ragazzino di 14 anni, alunno dell’Istituto Comprensivo Maiore, avrebbe colpito la dirigente scolastica, causando il suo ricovero in ospedale. L'aggressione è avvenuta dopo un episodio di tensione in classe, durante il quale il giovane avrebbe lanciato una sedia fuori dalla finestra.

Richiamato in presidenza per chiarimenti, il ragazzo avrebbe aggredito fisicamente la preside, che ha riportato lesioni tali da richiedere l'intervento medico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal personale scolastico, per accertare l’accaduto e avviare le indagini.

La vicenda ha suscitato sgomento nell'ambiente scolastico e nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla gestione dei comportamenti violenti in ambito educativo e sulla necessità di strumenti adeguati per prevenire episodi simili.