 NextRoutes a Marsala: innovazione e gamification per la valorizzazione del patrimonio culturale

02/12/2024 16:00:00

Marsala si prepara ad ospitare un evento innovativo che segna una nuova fase nella valorizzazione del patrimonio culturale. Martedì 3 dicembre, a partire dalle 16, al Parco Archeologico Lilibeo si terrà un incontro cruciale nell’ambito del progetto NextRoutes, finanziato dal programma Erasmus Plus, che punta a rafforzare le competenze digitali e creative del personale impegnato negli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa.

Il progetto NextRoutes si inserisce in un contesto di innovazione nel campo della gestione e fruizione del patrimonio culturale, proponendo l’adozione di nuove tecnologie e linguaggi per attrarre e coinvolgere il pubblico, soprattutto post-pandemia. Il progetto è focalizzato sulla digitalizzazione e sull’uso di tecniche di gamification, ovvero l’applicazione di elementi ludici (come punti, premi, livelli e classifiche) per aumentare l’interazione dei visitatori con i siti culturali. Questi strumenti sono pensati per creare esperienze coinvolgenti che stimolino la curiosità e l’apprendimento.

Nel corso dell’evento di Marsala, otto Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa si riuniranno per confrontarsi su strategie innovative, in particolare sui risultati ottenuti tramite l'applicazione delle tecniche di gamification a siti archeologici siciliani. I siti di Selinunte e Lilibeo, protagonisti del progetto, saranno i primi in Sicilia a sperimentare giochi virtuali che permetteranno ai visitatori di esplorare e scoprire i luoghi storici in modo interattivo.

L'incontro si concluderà con una presentazione dei risultati di un Transnational Training, una settimana di formazione e testing, che ha coinvolto operatori culturali e esperti del settore. La gamification applicata ai siti archeologici mira a stimolare una fruizione più consapevole del patrimonio culturale, e il modello adottato è quello già sperimentato con successo al Museo Archeologico di Napoli. In quel caso, il progetto Father and Son ha portato ad un incremento del 25% dei visitatori e a un aumento dei ricavi.

L’evento a Marsala coinvolgerà anche partner del progetto, come le Cantine Pellegrino e le Saline Genna, contribuendo a creare un circolo virtuoso che valorizza l’intero territorio siciliano, con ricadute positive anche sull’economia locale.

Tra i relatori attesi, Fabio Viola, uno dei game designer più noti in Europa, che presenterà i risultati della collaborazione con Mobile Idea, e Raffaele Vitulli di MateraHub. L’evento sarà anche un’occasione per esplorare il concetto di Turismo Rigenerativo, che va oltre il turismo esperienziale e implica un impatto positivo sul benessere ambientale, economico e sociale delle comunità locali. La Rotta dei Fenici, promotrice del turismo rigenerativo, sarà al centro della discussione, insieme alle prospettive future per il settore del turismo culturale e sostenibile.

L’iniziativa rappresenta un passo importante verso la creazione di un dialogo più stretto tra il patrimonio culturale e i visitatori, facendo leva su tecnologie all’avanguardia per migliorare l’esperienza e la consapevolezza storica dei luoghi.