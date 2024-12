Marsala, va avanti il progetto di riuso della acque reflue depurate

02/12/2024 15:00:00

Va avanti il progetto del Comune di Marsala per il riutilizzo delle acque reflue depurate, un'iniziativa volta a migliorare l'efficienza idrica e promuovere la sostenibilità ambientale. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di adduzione per l'uscita delle acque reflue dall'impianto di depurazione di c.da San Silvestro, al fine di destinarle all'uso irriguo. Questo intervento nasce dall'Accordo di collaborazione tra il Comune di Marsala, l’Assessorato Regionale Agricoltura e il Consorzio di Bonifica, e si inserisce in un piano più ampio di tutela delle risorse idriche e di gestione sostenibile delle acque.

L’utilizzo delle acque reflue depurate nell’agricoltura ha numerosi vantaggi. Innanzitutto, permette di proteggere la falda idrica riducendo i prelievi e garantisce la continuità degli approvvigionamenti per l’irrigazione. Inoltre, secondo gli esperti, le acque depurate contengono composti organo-minerali che contribuiscono a migliorare la fertilità del suolo. Questo sistema di riuso rientra in un più ampio piano di azioni finalizzate a contrastare lo spreco idrico e la siccità, supportato anche dalla politica di economia circolare già in atto a Marsala.

Il sindaco di Marsala ha dichiarato: "Questo progetto rappresenta un passo importante verso la sostenibilità, puntando su un uso più responsabile delle risorse idriche, in un'ottica di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile."

Parallelamente, sono stati avviati altri progetti strategici, come il ripascimento delle coste per la protezione del litorale e l’apertura dei canali della Riserva Naturale dello Stagnone. Inoltre, l’amministrazione ha incentivato l’utilizzo del biometano prodotto dalla frazione organica dei rifiuti, con un’alta percentuale di raccolta differenziata, pari all’80%.

Per realizzare il progetto, il settore Lavori Pubblici, guidato dall'arch. Rosa Gandolfo, avvierà le procedure necessarie al finanziamento e all'esecuzione delle opere. Il progetto beneficerà di parte dei fondi assegnati alla Sicilia nell’ambito dello stato di emergenza regionale per il grave deficit idrico, con 320 mila euro destinati a Marsala per l’avvio delle trivellazioni in contrada San Silvestro. Inoltre, sono previsti oltre 6 milioni di euro per la sostituzione della condotta principale di irrigazione della diga Rubino, mentre un ulteriore investimento di circa 90 milioni di euro, provenienti dal PNRR, consentirà l’allacciamento del sistema idrico di Marsala agli acquedotti di Montescuro Ovest e Garcia.