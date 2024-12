Trapani. Turista aggredito e derubato. Assolto un uomo 

02/12/2024 08:32:00

Il Tribunale di Trapani ha assolto B.R., imputato per rapina aggravata, lesioni aggravate e uso indebito di carte di credito, con la formula "perché il fatto non sussiste". L’uomo, difeso dall’Avv. Nicola Gaudino, era stato accusato di aver aggredito e rapinato un turista polacco durante una notte di maggio 2023.

Secondo le accuse iniziali, B.R. avrebbe fatto amicizia con il turista e, dopo aver trascorso la notte insieme consumando alcolici, lo avrebbe brutalmente aggredito per sottrargli portafoglio e cellulare. Le prove a carico, all’epoca considerate gravi, avevano portato alla custodia cautelare in carcere dell’imputato per oltre un anno.

Tuttavia, durante l’istruttoria dibattimentale, le dichiarazioni della vittima e gli indizi accusatori non hanno trovato riscontro sufficiente per sostenere l'accusa. Alla luce delle evidenze emerse in giudizio, il Tribunale ha decretato l’assoluzione.

Per la detenzione subita, l’Avv. Gaudino ha annunciato l’intenzione di richiedere la riparazione del danno per ingiusta detenzione