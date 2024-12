INRADA sbarca a Marsala: il 7 alle 17, inaugurazione del nuovo showroom in via Calogero Isgrò 28

02/12/2024 08:00:00

Marsala si tinge di sostenibilità. Sabato 7 Dicembre, alle ore 17:00, l’iconica patch di vela con il suo filetto rosso, apre le porte del nuovo showroom INRADA, un evento tanto atteso che segna un nuovo capitolo per la moda etica in Sicilia.

Situato nella storica via Calogero Isgò n. 28, il punto vendita rappresenta un punto di incontro tra gli amanti dello yachting e della moda di lusso sostenibile da nobili filati. Alessandro Perrone, fondatore di INRADA, ha scelto con cura questa parte della città e afferma: “Credo fermamente in questa via e in questa città, perché bisogna andare altrove per realizzare un sogno e non condividerlo alla meravigliosa gente che la abita? – spero sia un punto di partenza dove la bellezza genera bellezza ed un esempio che invita tanti giovani a restare. INRADA e’ un brand con un forte potenziale che parla di mare in una città di mare ed ho deciso di farlo partire proprio dalla città in cui è nato. I nostri capi sono in tutto il mondo ed ora e’ arrivato il momento come punto di riferimento per noi Siciliani. Via C. Isgrò è una delle più antiche ed importanti strade commerciali del centro storico, così come lo e’ via della spiga per Milano". Non un negozio ma uno Showroom. Sempre Perrone sottolinea una sottile differenza tra questi due ambienti commerciali, mentre il negozio e’ focalizzato sulla vendita immediata, e dove l'ambiente è studiato per facilitare l'acquisto, il cliente per le grandi catene e’ solo un "numero" invece, lo Showroom e’ un luogo dove il marchio racconta la sua storia e i suoi valori in un ambiente narrativo.

L'esperienza del cliente è personalizzata al massimo: appuntamenti privati a qualsiasi ora, modifiche su misura, servizio sartoriale. Il cliente è al centro e le sue esigenze sono prioritarie. In sostanza, il negozio è un luogo di transazione, mentre lo showroom è un'esperienza immersiva nel mondo del brand. L’ambiente minimale e narrativo, con elementi naturali e richiami al mare, è stato pensato per offrire un'esperienza di shopping coinvolgente.

Perché scegliere INRADA?

INRADA è più di un semplice marchio di moda. È una filosofia di vita che si basa sui principi della sostenibilità, della qualità e della trasparenza. Scegliere INRADA significa:

- Fare una scelta etica: contribuire a un futuro più sostenibile.

- Vestire con stile: indossare capi unici e di alta qualità.

Non mancate all'appuntamento con la moda sostenibile! INRADA Showroom Marsala Via Calogero Isgro', 28 Sabato 7 Dicembre, ore 17:00.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)