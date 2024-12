 Marsala: Salvatore Lombardo nominato socio onorario dell’ANSMeS

02/12/2024 10:10:00

Si è tenuta a Marsala una riunione di rilievo per il Consiglio provinciale dell’ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del CONI e del CIP), presieduto da Gaspare Majelli. Durante l'incontro, sono stati trattati importanti temi organizzativi e di promozione dei valori sportivi nel territorio trapanese, con la partecipazione di autorevoli figure locali e il coinvolgimento delle istituzioni.

Nuove nomine e riconoscimenti

Tra le decisioni più significative, il Consiglio ha proceduto all’elezione delle nuove cariche interne, nominando Fabrizio Franco come Vice Presidente e Vincenzo Hopps come Segretario del Comitato. Un momento particolarmente significativo è stata la nomina a Socio Onorario del Notaio Salvatore Lombardo, figura di spicco nel panorama sportivo e culturale locale, già insignito della prestigiosa Stella d’Oro del CONI al Merito Sportivo.

Il riconoscimento a Lombardo non solo celebra la sua lunga carriera e il suo impegno per la comunità, ma apre la strada a una collaborazione futura per il rafforzamento delle iniziative dell’ANSMeS nella provincia di Trapani.

Un ulteriore tributo è stato riservato a Roald Vento, fondatore del Comitato ANSMeS a Trapani, nominato Presidente emerito in segno di riconoscenza per il suo contributo pionieristico e duraturo.

Iniziative per il 2025: sport, formazione e inclusione

Durante l’incontro, il Presidente Majelli ha annunciato un ambizioso programma per il 2025, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport, dell’amicizia e della solidarietà nelle scuole del territorio. Tra le iniziative spiccano: Collaborazione con le scuole: Attività didattiche mirate al coinvolgimento degli studenti, con un focus sui licei sportivi come il Liceo Scientifico P. Ruggieri di Marsala.

Eventi e convegni: Organizzazione di incontri dedicati alla formazione di giovani generazioni e docenti di Scienze Motorie, che rivestono un ruolo cruciale nella diffusione dei valori sportivi. Settimana Europea dello Sport: La città di Marsala sarà teatro della prima edizione di questo evento, promosso dalla Commissione Europea, che coinvolgerà migliaia di studenti, associazioni sportive, culturali e di volontariato, oltre a rappresentanti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

In parallelo, è stata deliberata l’istituzione del Premio Scuola e Sport, che ogni anno premierà uno studente che abbia eccelso sia nello studio sia nell’attività sportiva, promuovendo un modello di impegno e resilienza.

Collaborazione con il Comune di Marsala

Presente alla riunione l’Assessore allo Sport del Comune di Marsala, l’avv. Ignazio Bilardello, che ha portato il saluto del Sindaco On. Massimo Grillo e manifestato il pieno supporto dell’amministrazione comunale. Bilardello ha sottolineato l'importanza delle iniziative per la crescita culturale e sportiva della città, garantendo una fattiva collaborazione per la realizzazione dei progetti.

La nomina del Notaio Lombardo a Socio Onorario e il piano di iniziative per il 2025 testimoniano l’impegno dell’ANSMeS nel rafforzare la cultura sportiva e civica nel territorio trapanese. Grazie al contributo di figure di spicco e al coinvolgimento delle istituzioni, il Comitato si prepara a un anno di grandi traguardi, ponendo lo sport al centro dello sviluppo della comunità.