 Il Marsala Volley batte il Mazara 3-2 in Serie C Femminile

02/12/2024 11:02:00

Il Marsala Volley ha conquistato una vittoria fondamentale battendo il Mazara per 3-2 in una partita emozionante e ricca di colpi di scena, valida per il campionato di Serie C Femminile. Dopo un inizio difficile, con le avversarie avanti di due set, le ragazze del Marsala hanno dimostrato grande carattere e determinazione, riuscendo a ribaltare il risultato e a portare a casa un successo che lascia ben sperare per il proseguo della stagione.

Un trionfo di squadra

L’incontro, disputato in un campo storicamente ostico, ha visto il Marsala Volley scendere in campo con un organico rinforzato rispetto alle prime gare della stagione. I rientri della palleggiatrice Giada Farris e del libero Manuela Pistone hanno garantito maggiore solidità e varietà nelle scelte tattiche, risultando decisivi per la rimonta.

Questa vittoria, oltre a rappresentare un risultato importante per la classifica, segna un traguardo significativo per il club, che per la prima volta riesce a imporsi in casa del Mazara, un’avversaria di grande valore e tradizione.

Le parole del secondo allenatore

Al termine del match, il secondo allenatore Marco Tagnesi ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra:

"Siamo estremamente orgogliosi di ciò che le ragazze hanno dimostrato in campo. Questa partita è la prova del nostro potenziale. Continueremo a lavorare duramente per raggiungere nuovi obiettivi e per crescere sempre di più come squadra."

Guardando avanti con ottimismo

Il successo contro Mazara rappresenta un’iniezione di fiducia per il Marsala Volley, che ora può guardare con maggiore ottimismo al resto del campionato. I punti conquistati si rivelano cruciali per la corsa alla classifica, e la squadra sembra aver trovato il giusto equilibrio per affrontare con determinazione le prossime sfide.

Un grande applauso va alle ragazze, protagoniste di una partita memorabile, e allo staff tecnico, per il lavoro svolto dietro le quinte. La stagione è ancora lunga, ma il Marsala Volley ha dimostrato di essere pronto a lottare su ogni pallone e di non arrendersi mai, nemmeno di fronte alle difficoltà.