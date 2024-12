 WhatsApp cambia: addio a “Sta scrivendo”, arrivano nuove icone nelle chat

03/12/2024 22:00:00

WhatsApp introduce un cambiamento visibile per gli utenti: le indicazioni "sta scrivendo..." e "sta registrando un audio..." lasciano il posto a nuovi simboli grafici. Al loro posto, nelle conversazioni, compaiono tre puntini di sospensione per indicare che qualcuno sta scrivendo e un’icona di microfono per segnalare la registrazione di un audio.

Una novità in fase di test

Il nuovo sistema è attualmente in fase di sperimentazione per alcuni beta tester, come segnalato dal portale WaBetaInfo. La funzionalità è stata inclusa nell’aggiornamento beta 2.24.21.18 per Android e dovrebbe presto essere estesa a tutti gli utenti. In precedenza, l’indicazione di chi stava scrivendo o registrando era visibile nella barra superiore della chat, accanto al nome del contatto o del gruppo. Con l’aggiornamento, l’indicatore si sposta all’interno della conversazione, rendendolo più intuitivo e immediato per gli utenti.

Come funziona il nuovo sistema

Il cambiamento non si limita alle chat individuali: anche nei gruppi sarà più semplice identificare chi sta scrivendo o registrando. Se più persone digitano contemporaneamente, le loro icone del profilo appariranno nella schermata della conversazione, una novità che migliora l’esperienza nelle chat di gruppo con molti partecipanti.

Nuove funzionalità in arrivo

Oltre alla modifica dell’indicatore, WhatsApp sta lavorando su altre novità. Tra queste, la possibilità di trascrivere i messaggi vocali in testo. Questa funzione, che sarà disponibile sia per iOS che per Android, consentirà di leggere il contenuto di un vocale senza doverlo ascoltare, utile in contesti in cui non è possibile usare l’audio.

Un’altra novità riguarda la gestione dei messaggi incompleti, con l’introduzione delle "bozze". I messaggi non inviati saranno identificati con un’etichetta visibile direttamente nell’elenco delle chat, eliminando la necessità di aprire ogni conversazione per verificarli. WhatsApp continua così a evolversi, introducendo cambiamenti che migliorano l’esperienza d’uso e rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più vasto.