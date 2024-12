Cocaina, crack e materiale esplosivo: arrestato un uomo a Mazara

03/12/2024 10:22:00

La Polizia di Stato ha arrestato a Mazara un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e possesso illegale di materiale esplosivo.

L’operazione, condotta il 25 novembre dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato locale, si inserisce in una più ampia strategia volta a contrastare il traffico di cocaina e crack nei quartieri popolari della città.

L’indagine e l’arresto

Dopo giorni di osservazione, durante i quali il sospettato era stato segnalato come punto di riferimento per lo spaccio, gli investigatori hanno deciso di intervenire. L’uomo è stato fermato all’uscita della propria abitazione, e successivamente è scattata la perquisizione domiciliare.

In casa, gli agenti hanno trovato 250 grammi di cocaina, 35 grammi di crack, bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Ma non è tutto: nella stessa abitazione era custodito un vero e proprio arsenale esplosivo, con una miccia artigianale da 550 grammi e 40 petardi tipo Cobra 6, altamente pericolosi.

Custodia cautelare

La gravità dei fatti e i precedenti penali del 52enne hanno portato all’arresto immediato, con successiva convalida da parte del GIP di Marsala. L’uomo è stato trasferito in carcere, dove rimane in custodia cautelare.