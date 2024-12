Motorino: il mezzo perfetto per spostarsi nei centri urbani della Sicilia

03/12/2024 09:00:00

Certo, l’auto è il mezzo più amato dagli italiani, eppure non è il solo: anche viaggiare su una due ruote ha il suo perché, a fronte di molteplici vantaggi. Il tutto a patto di essere in regola non solo dal punto di vista prettamente motoristico ma persino per quanto riguarda l’assicurazione: obbligatoria per legge e indispensabile per spostarsi in totale sicurezza.

L’assicurazione per il motorino è una misura capace di tutelare da molteplici imprevisti, rivelandosi essenziale per chi si avvale di questo mezzo nei centri urbani, cosa che avviene spesso in Sicilia. Una scelta comprensibile in virtù dei vantaggi che la contraddistinguono: dalla maggiore agilità all’interno del traffico passando per la semplicità inerente il parcheggio e via dicendo.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più sul motorino, focalizzandoci sulle sue caratteristiche e sulle peculiarità che lo rendono ideale per muoversi nei centri urbani dell’isola.



Ma cos’è il motorino?

Il motorino è un veicolo a due ruote con bassa cilindrata e viene solitamente assimilato a una categoria ulteriore del Codice della Strada: quella dei motocicli.

Si tratta, per l’esattezza, di mezzi che non possono superare i 50 chilometri orari, a fronte della possibilità di circolare unicamente sulle strade urbane e non su quelle ad alta velocità.

Anche gli scooter sono a tutti gli effetti dei motocicli, pur potendo avere una cilindrata più importante e superiore a quella dei motorini, rispetto ai quali hanno accesso alle strade ad alta velocità.



L’agilità unica del motorino

Sia scooter che motorini si rivelano mezzi ben più agili di quanto non lo siano le auto. Uno degli optional che li rende ancora più comodi, a prescindere dalle condizioni atmosferiche e ancora di più quando queste sono avverse, è il parabrezza, in grado di offrire una protezione ulteriore dai diversi agenti atmosferici come vento e pioggia nonché da eventuali detriti che si sollevano dall’asfalto.

Agilità, inoltre, nel motorino vuol dire poter portare tutto ciò che occorre con sé in poco spazio, cosa che è possibile fare all’interno della zona situata nel sellino e nel baule, quando presente.

Che dire poi della pedana, ben più stabile di quella delle moto di stampo classico? Conferisce maggiore comfort e praticità, permettendo di poggiare i piedi ogni volta che se ne ha la necessità. E nei centri urbani succede spesso, complice la frequenza con cui si è soliti frenare, fermarsi e ripartire: tutte operazioni che un motorino permette di fare in maniera ottimale.

Quando l’assicurazione fa la differenza

Abbiamo visto in che modo un mezzo come il motorino può contribuire a rendere più agili gli spostamenti nei centri urbani della Sicilia, consentendo di spostarsi al meglio da una zona all’altra.

L’assicurazione, se ben predisposta - e quindi con tutte le clausole necessarie - permette di viaggiare con ancora maggiore sicurezza. Tra le coperture da sottoscrivere assolutamente troviamo quelle di furto, spostamento e ribaltamento, utili a viaggiare con più sicurezza e tranquillità.

Lo scooter viene generalmente utilizzato per 365 giorni l’anno ma se così non fosse è possibile sospendere la polizza nei momenti in cui rimane fermo. Si paga l’uso dell’assicurazione unicamente quando serve; la durata massima della sospensione è di 10 mesi per annualità assicurativa, che arrivano a 11 mesi nel caso delle moto di interesse storico e collezionistico.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)