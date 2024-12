Bica "sbarca" a Marsala. "Grillo in FdI? Ok, ma deve rispettare i valori del partito"

03/12/2024 06:00:00

Inaugurata ieri mattina la sede della segreteria politica, a Marsala, dell’onorevole Giuseppe Bica di Fratelli d’Italia. Sarà presente in città una volta a settimana per instaurare un rapporto diretto con i cittadini e ascoltare le istanze che arrivano dal territorio.

Il portavoce della sua attività politica sarà Salvatore Di Girolamo, già consigliere comunale a Marsala e consigliere provinciale.

In apertura, l’onorevole Bica ha omaggiato il ricordo di Franca Buccellato: la sua passione per la politica è nata proprio grazie all’ex parlamentare, deceduta nel 2019.

Presenti, ieri mattina, Livio Marocco, Giorgio Randazzo, Paolo Ruggieri, il consigliere comunale Piergiorgio Giacalone, Bartolo Giglio, Antonella Pantaleo, Michele De Bonis. Sul finire è arrivato l’assessore Ignazio Bilardello.

L’apertura di una segreteria a Marsala, per Bica, “Significa essere più vicino al territorio e stimolare il dibattito politico, che è prossimo alle amministrative. La mia presenza qui sarà settimanale per incontrare tutte le realtà del territorio. Per fare bene il parlamentare bisogna sapere interpretare le esigenze della comunità”.

Sulle divisioni interne al partito, che riguardano soprattutto posizioni territoriali, il parlamentare regionale si dice pronto a: “Lavorare intensamente per l’unità del centrodestra e del partito. La sintesi è legata al sentire della città. Ho già incontrato molte persone e categorie: non si percepisce la buona amministrazione. Al mio amico Massimo Grillo dico che, se entrerà in Fratelli d’Italia, l’ingresso sarà slegato dalla posizione politica. Rinnovo la stima alla sua persona e al politico, ma la sua scelta deve essere valoriale, per le idee espresse dal partito”.

Bica sta seguendo i lavori per il porto di Marsala: “C’erano due progetti: uno era solo un’idea progettuale, l’altro era un progetto che poi si è bloccato. Si è ricominciato da capo perché servivano i pareri dei vari attori. Il Genio Civile di Trapani ha già avviato la progettazione. Mi impegnerò e, sull’argomento, incontrerò la città”.

L’aeroporto è un’altra realtà di questo territorio: “Ho vergato un emendamento che assicura le risorse, così da garantire una programmazione di lungo raggio. Il nostro aeroporto è finalmente in attivo”.