  A Campobello l'assemblea cittadina su problemi e dissesto finanziario

03/12/2024 00:00:00

Il 1° dicembre 2024, si è tenuto il primo incontro dedicato alle problematiche locali del comune di Campobello di Mazara, con un focus particolare sugli effetti causati dalla recente dichiarazione di dissesto finanziario. L’iniziativa, organizzata da associazioni e movimenti locali, ha dato spazio alla partecipazione dei cittadini, con l’obiettivo di creare una piattaforma per discutere, proporre soluzioni e lavorare per il rilancio del comune, senza compromessi.

L’on. Mimmo Turano, impossibilitato a partecipare per motivi familiari, ha ribadito telefonicamente il proprio sostegno alla causa e ha garantito la sua presenza ai prossimi incontri.

Diversi i temi affrontati durante il confronto: Ex Tonnara di Torretta Granitola e Porto Turistico: si è sottolineata la situazione di stallo che impedisce lo sviluppo economico e turistico della zona; Dissesto Finanziario: sono emerse preoccupazioni per le gravi conseguenze sulle aziende che hanno lavorato per il comune e che non riceveranno i pagamenti dovuti, creando un impatto significativo sul tessuto economico locale; Abbandono delle Infrastrutture: le strade e i servizi essenziali versano in uno stato di degrado, aggravando il senso di isolamento della comunità; Vendita della Caserma della Guardia di Finanza a Tre Fontane: un episodio giudicato dannoso per lo sviluppo della frazione e per la sicurezza dell’area.

Uno degli elementi più gravi emersi è il senso di rassegnazione che pervade la cittadinanza. Campobello sembra aver perso fiducia nelle istituzioni, essendo stata esclusa dai processi amministrativi degli ultimi dieci anni. Questo ha generato una passività collettiva che ostacola ogni tentativo di rilancio.

I cittadini denunciano un sistema consolidato di favoritismi e clientelismo che ha compromesso la vivibilità del comune. A causa di questa dinamica, molti non distinguono più tra i diritti fondamentali e ciò che viene loro concesso come favore, ritrovandosi a dipendere da una gestione amministrativa percepita come inefficace e ingiusta.



I partecipanti hanno sottolineato la necessità di una maggiore consapevolezza civica e di un coinvolgimento attivo dei cittadini per ricostruire il futuro del comune. Il segretario di Campobello Nuova, promotore dell’iniziativa, ha concluso l’incontro ribadendo l’urgenza di un cambiamento culturale e amministrativo, per restituire dignità e speranza alla comunità di Campobello di Mazara.