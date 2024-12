"L'eccellente qualità del reparto di oculistica dell'ospedale di Marsala"

03/12/2024 17:59:00

Gentile Direttore di Tp24,

essendomi recata presso l'ospedale Paolo Borsellino della nostra città, per una terapia intravitreale, ho avuto modo di rilevare l'eccellente qualità del reparto di Oculistica.

Merito di tutto, a mio parere, del dirigente, dott.Francesco Fimiani, che dall'alto profilo professionale unisce sensibilità e delicatezza.

Non sono da meno i medici ed il personale, tutto, del reparto. Professionalità, serietà, accoglienza, ordine, meritano plauso e costituiscono una notevole opportunità per il nostro territorio.

Desidero sottolineare che non conoscevo il reparto di Oculistica, pertanto,il mio giudizio non deve leggersi in termini di paragone con le precedenti gestioni.

Annabella Accardi