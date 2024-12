Ad Alcamo e Mazara le preiscrizioni per i corsi di assistentre familiare

03/12/2024 02:00:00

L'Istituto Italiano Fernando Santi ha avviato le preiscrizioni nelle sedi formative di Alcamo e Mazara del Vallo per la partecipazione ai percorsi di formazione per Assistenti Familiari, finanziato dal Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027.

Questo importante programma mira a rafforzare l’offerta di servizi socio-assistenziali, rispondendo alla crescente necessità di supporto per le persone non autosufficienti in Sicilia.

Il percorso formativo è rivolto a disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti o domiciliati in Sicilia, con età compresa tra i 18 e i 64 anni. Un’opportunità significativa per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore dell'assistenza domiciliare e migliorare la qualità della vita delle persone che necessitano di supporto nella vita quotidiana.

I partecipanti devono possedere il titolo di studio di licenza media, come indicato nelle specifiche schede di qualificazione e possono includere anche caregiver familiari, che saranno supportati nel loro ruolo con il riconoscimento di crediti formativi. I cittadini non comunitari è necessario che siano in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Il percorso formativo, erogato dall'Istituto Italiano Fernando Santi, si propone di qualificare gli assistenti familiari con competenze professionali, socio-culturali e relazionali fondamentali per l’assistenza a persone anziane, disabili o parzialmente non autosufficienti.

Il programma formativo include anche moduli obbligatori su igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, alfabetizzazione informatica e lingua straniera, oltre a un periodo di stage che permetterà ai partecipanti di mettere in pratica quanto appreso.

I corsi di formazione rappresentano una risorsa fondamentale per chi desidera inserirsi nel mercato del lavoro in un settore che sta conoscendo una crescita continua, grazie alla crescente domanda di assistenza domiciliare di qualità.

I partecipanti avranno l’opportunità di entrare in contatto con una rete di servizi e professionisti nel settore socio-assistenziale, migliorando le loro opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Per maggiori informazioni e per le preiscrizione ai corsi di Assistente Familiare contattare: sede di Mazara del Vallo: Tel. 3204115714 - 3316432911; Sede di Alcamo: Tel. 3204115714 - 3389576705; Sito web: www.iifs.it.