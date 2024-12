 Giornata diritti delle persone con disabilità: Cisl Palermo Trapani richiama all’impegno per una società inclusiva

03/12/2024 18:00:00

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, che si celebra oggi, 3 dicembre, Federica Badami, segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, ha lanciato un appello alle istituzioni e alla società civile per intensificare gli sforzi volti a garantire una società realmente inclusiva.

“L’obiettivo deve essere una società in cui ogni barriera, che sia infrastrutturale, economica, sociale o culturale, venga abbattuta per consentire alle persone con disabilità di vivere una vita piena e realizzata,” ha dichiarato Badami. Ha poi evidenziato le numerose sfide ancora irrisolte: La persistenza di barriere architettoniche, che rendono difficoltosa la mobilità nelle città e nelle scuole; La necessità di politiche sociali più mirate per sostenere le famiglie che si occupano di persone disabili;

L’urgenza di sviluppare una rete di assistenza che copra tutti gli aspetti della vita delle persone con disabilità; Il bisogno di nuove strategie per favorire l’inclusione lavorativa e l’autonomia personale.

Inclusione e sensibilizzazione, sostegno al lavoro e alle famiglie

Badami ha sottolineato l’importanza di partire dall’educazione per promuovere una maggiore sensibilizzazione sul tema della disabilità: “Bisogna integrare pienamente gli studenti disabili nelle scuole, prevenendo ogni forma di discriminazione e isolamento sociale.” Tra le priorità individuate, c’è il potenziamento delle azioni a sostegno del diritto al lavoro delle persone con disabilità e un’assistenza mirata, calibrata sulle diverse esigenze, per le famiglie che si occupano di cura.

Un impegno condiviso

La segretaria generale ha concluso citando Papa Francesco: “La forza di una catena dipende dalla cura che viene data agli anelli più deboli.” Valorizzare la disabilità, ha spiegato, significa migliorare la società nel suo complesso: “Una società inclusiva si costruisce abbattendo ogni tipo di barriera e garantendo a tutti i cittadini le stesse opportunità di realizzazione personale e professionale.” L’intervento della Cisl Palermo Trapani è un richiamo a un impegno collettivo per una battaglia di civiltà, che richiede sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini per trasformare in realtà i diritti sanciti per le persone con disabilità.