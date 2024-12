Moltivolti apre a Mazara: tre giorni di eventi per il nuovo spazio al Civic Lab

03/12/2024 08:26:00

Moltivolti, l’impresa sociale che da dieci anni è un punto di riferimento a Palermo per la cucina siculo-internazionale e per attività sociali, educative e culturali, annuncia con entusiasmo l’apertura di una nuova sede a Mazara del Vallo. La nuova avventura prende vita all’interno dello spazio comunale che ospita il CIVIC Lab, un luogo pensato per promuovere la collaborazione e la partecipazione attiva della comunità.

Per celebrare questo importante passo, Moltivolti invita la cittadinanza a tre giorni di eventi speciali, dal 6 all’8 dicembre, pensati per riflettere lo spirito di incontro e contaminazione culturale che è al cuore del progetto. Il programma include:

6 dicembre: Concerto di Cico Messina, un omaggio alle tradizioni musicali siciliane con contaminazioni contemporanee.

7 dicembre: Laboratorio dedicato ai dolci della tradizione araba, per esplorare le radici gastronomiche comuni che uniscono le culture del Mediterraneo seguito dal concerto del musicista africano DouDou, un viaggio tra ritmi e sonorità del continente africano

8 dicembre: la proiezione del cortometraggio di Antonio Messana, che racconta la storia emozionante di un vecchio pescatore siciliano e una selezione musicale a cura di Ernial Disco

Il nuovo spazio di Moltivolti non sarà solo un ristorante, ma un luogo d’incontro poliedrico dove la cucina, la cultura e il dialogo diventano strumenti di relazione. Il cibo dal mondo, un caffè letterario e una libreria dedicata ad autori del Sud Globale saranno i pilastri di questa nuova avventura. Eventi culturali, concerti, sfide culinarie e letture dal mondo animeranno lo spazio, accogliendo anche le proposte e le energie della comunità locale.

Moltivolti nasce dalla convinzione che la diversità culturale sia una ricchezza inestimabile, capace di rendere le società più forti. Questa apertura rappresenta una sfida ambiziosa: replicare il successo di Palermo in un territorio nuovo, aprendosi al dialogo e rimodulando il progetto per valorizzare le energie presenti a Mazara del Vallo.

L’intera comunità è invitata a partecipare e a scoprire un luogo dove il cibo, la cultura e il dialogo si intrecciano per costruire un futuro più inclusivo e partecipato.