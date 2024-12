Volley: si separano le strade tra il Marsala Volley e Coach Luca D'Amico

03/12/2024 17:00:00

Giunge in redazione il comunicato ufficiale del Marsala Volley a riguardo la consensuale separazione delle strade tra il sodalizio lilibetano ed il tecnico Luca D’Amico che a partire da oggi non allenerà più il roster marsalese. Vista la mancanza di risultati che hanno allontanato la società cara al Presidente Alloro dalle posizioni di testa della classifica e nel rispetto dell’obiettivo stagionale di primeggiare in campionato, le parti hanno deciso consensualmente di separarsi al fine di poter far riprendere la miglior strada possibile di risultati alla squadra. La società ha voluto ringraziare il suo Coach, augurandogli un futuro pregno di soddisfazioni professionali e personali. La squadra temporaneamente è stata affidata al secondo allenatore Lucio Tomasella.

Credits: foto Francesco De Simone.