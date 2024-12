 Viticoltura: Colomba Bianca affronta le sfide del settore con una gestione solida e sostenibile

04/12/2024 02:00:00

La cooperativa vitivinicola Colomba Bianca, radicata nel territorio trapanese, si conferma un riferimento per la viticoltura siciliana, nonostante le criticità economiche, climatiche e politiche che il settore sta attraversando. Domenica 1° dicembre, i 2.480 soci si sono riuniti in assemblea a Salemi per analizzare risultati e strategie future, ribadendo l'importanza di un modello cooperativo che valorizzi il lavoro e la sostenibilità economica dei vigneti.

Solidità e rispetto degli impegni economici

Colomba Bianca ha concluso il 2023 e avviato il 2024 rispettando gli impegni economici presi con i soci, garantendo anticipi e liquidazioni nei tempi previsti. In un contesto in cui molte realtà del settore vitivinicolo faticano a mantenere stabilità economica, la cooperativa si distingue per la capacità di sostenere i propri viticoltori, promuovendo la redditività dei vigneti.

Il presidente Dino Taschetta ha sottolineato l'importanza della collaborazione: “In un momento difficile per la viticoltura e la cooperazione viticola, garantire ai soci ciò che spetta loro è un segnale di fiducia e impegno. Fare squadra è l'unica via per superare le complessità del settore.”

Focus su qualità e tracciabilità

Con uno sguardo alle tendenze globali, Colomba Bianca sta orientando la propria strategia verso una produzione di alta qualità, riducendo i volumi ma concentrandosi sulla tracciabilità e sul valore aggiunto dei prodotti. Questo approccio risponde a un mercato in evoluzione, che richiede maggiore attenzione alla sostenibilità e alla distintività dei vini.

Riconoscimenti e mercati

Nel 2024, la cooperativa ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, tra cui Medaglie d’Oro al World Bulk Wine Exhibition e al Berliner Wein Trophy. Inoltre, il Quarantanni Rosso Riserva è stato premiato da Luca Maroni come "Miglior Vino in Assoluto" nella sua categoria. Questi successi testimoniano la capacità di Colomba Bianca di competere su mercati nazionali e internazionali, mantenendo una gestione attenta e mirata.

La cooperativa continua a investire su innovazione e sostenibilità, puntando a garantire una viticoltura economicamente sostenibile per i propri soci. Attraverso il miglioramento delle pratiche agronomiche e il posizionamento strategico sui mercati, Colomba Bianca mira a rafforzare il valore delle sue produzioni e a sostenere il territorio, in un'ottica di sviluppo condiviso.