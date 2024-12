Trapani Shark, esplode la polemica per l'aumento dei prezzi dei biglietti

04/12/2024 07:02:00

A Trapani è scoppiata una bufera sui prezzi dei biglietti per le partite casalinghe della Trapani Shark, con aumenti che superano il 100% rispetto alle tariffe iniziali. La decisione, annunciata dalla società, entrerà in vigore a partire dalla partita di domenica 15 dicembre, quando il PalaShark ospiterà la capolista Dolomiti Energia Trento per l’11ª giornata di Serie A Unipol.

I nuovi prezzi

Le nuove tariffe, illustrate nell'immagine ufficiale del club, mostrano incrementi significativi per tutti i settori. Ad esempio:

La gradinata centrale passa da 35 a 90 euro .

passa da 35 a . Il parterre granata da 70 a 140 euro .

da 70 a . Il parterre centrale, il più esclusivo, sale da 100 a 200 euro.

Sono previste riduzioni per under 18, over 65 e forze armate, ma l’aumento generale ha suscitato un’ondata di malcontento.

La reazione dei tifosi

I sostenitori granata non hanno nascosto la loro delusione. Numerosi i commenti sui social, tra cui:

"Mai visti aumenti così corposi a stagione iniziata senza un annuncio pre-campionato."

"Quanto costerà la partita con l’Olimpia? È speculazione sull’amore dei tifosi."

"È folle che un biglietto a Trapani costi più che vedere una partita di Eurolega a Milano."

Alcuni tifosi hanno anche sottolineato che gli abbonamenti, venduti a inizio stagione, avevano prezzi chiari e invariabili. Questo cambio improvviso dei biglietti per i posti non abbonati è stato definito da molti "un tradimento della fiducia".

La posizione del club

La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali per spiegare le ragioni degli aumenti. Tuttavia, è chiaro che il match contro Trento è considerato uno degli eventi di punta della stagione. Gli oltre 3.600 abbonamenti già venduti hanno garantito il pienone nelle prime partite casalinghe, ma la strategia di aumento prezzi potrebbe influire sulla percezione della tifoseria e sulla presenza nei settori non abbonati.

Un caso senza precedenti?

Questo aumento a metà stagione è un caso raro nel panorama sportivo italiano. Molti tifosi temono che questa strategia possa compromettere il rapporto tra il club e la sua base di sostenitori, soprattutto in un momento in cui la squadra si trova ai vertici della classifica.

Con la gara contro Trento alle porte, non resta che vedere come la società reagirà alle critiche e se i tifosi decideranno di riempire comunque il PalaShark, nonostante i nuovi costi.