Non c'è contaminazione nell'acqua. Rientra l'allarme salmonella in provincia di Trapani

04/12/2024 08:28:00

L’allarme salmonella, che aveva interessato 18 Comuni tra il Trapanese e l’Agrigentino, è rientrato, anche se si aspetta l'ufficialità. Le ultime analisi effettuate sui campioni d’acqua hanno dato esito negativo, come confermato dal direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce: “Dopo 72 ore dalla raccolta, lunedì mattina abbiamo ricevuto la conferma che non ci sono tracce di contaminazione”.

Le aree coinvolte e i primi provvedimenti

L’emergenza era scoppiata a seguito della rilevazione di salmonella nell’acqua proveniente dalla diga Garcia, utilizzata dal potabilizzatore di Sambuca di Sicilia. I Comuni interessati includevano diverse località del Trapanese, tra cui Trapani (limitatamente a Fulgatore, Ummari e Ballata), Alcamo, Erice, Custonaci, Salemi, Santa Ninfa, Gibellina, Partanna e altri. Anche tre centri dell’Agrigentino, come Santa Margherita di Belice e Montevago, erano stati colpiti.

Le autorità sanitarie avevano raccomandato ai sindaci di vietare l’uso dell’acqua per il consumo umano e di consigliare disinfezioni domestiche per ridurre i rischi.

La situazione attuale

Nonostante la buona notizia, l’allerta ufficiale resta ancora in vigore per garantire ulteriori verifiche e massima sicurezza. L’assessore ai Lavori Pubblici di Trapani, Vincenzo Guaiana, ha sottolineato: “Abbiamo ricevuto conferme rassicuranti, ma stiamo agendo con scrupolo per tutelare la salute pubblica”.

Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, fa sapere che "anche il nostro comune ha effettuato delle analisi il cui esito, seppure “negativo”, non è ancora sufficiente".

Ma "per procedere alla revoca dell’ordinanza sindacale, infatti, tutti i comuni attendiamo il dato ufficiale delle analisi effettuate dal fornitore Siciliacque sui propri impianti, in modo da poter escludere definitivamente il persistere della contaminazione".

Gli esiti potrebbero arrivare oggi. "Al momento rimane pertanto confermata la sospensione del servizio mensa scolastica e la chiusura degli asili nido comunali" aggiunge Surdi.

Indicazioni per i cittadini

Le famiglie sono state invitate a utilizzare disinfettanti alternativi all’amuchina, ormai introvabile nei punti vendita locali. Le autorità sanitarie hanno anche chiarito che non è necessario l’uso di sostanze come il dicloropropilene per disinfettare l’acqua domestica.

L’Asp di Trapani ha ringraziato i cittadini per la collaborazione e ha ribadito che ulteriori aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni. La fine ufficiale dell’allerta è prevista al termine delle verifiche definitive.