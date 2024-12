Al CNR di Capo Granitola, sabato un convegno sulle tartarughe marine

04/12/2024 14:18:00

Sabato 7 dicembre, alle ore 9:30, il CNR di Capo Granitola ospiterà un convegno dedicato alle tartarughe marine e alla loro presenza lungo le coste siciliane.

L'incontro si prefigge di approfondire la conoscenza di questa specie e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della sua tutela.

Relatori, ricercatori e volontari illustreranno le abitudini della tartaruga Caretta caretta, specie sempre più frequente nelle nostre acque, e le sfide che affronta a causa delle attività umane. Attraverso immagini e video, i partecipanti potranno assistere a momenti unici come le deposizioni delle uova e la schiusa dei piccoli, scoprendo così da vicino il ciclo vitale di questi affascinanti rettili marini.

Un focus particolare sarà dedicato al progetto "TURTLEBACK", una collaborazione tra l'Università di Palermo e il CNR di Capo Granitola volta allo studio e alla conservazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo. I ricercatori presenteranno i risultati delle loro ricerche e discuteranno dei rischi che minacciano la sopravvivenza della specie, tra cui l'inquinamento marino, la pesca accidentale e la perdita di habitat.

Il convegno offrirà inoltre l'opportunità di conoscere le azioni concrete che ciascuno di noi può mettere in atto per contribuire alla protezione delle tartarughe marine, dalla corretta gestione dei rifiuti in spiaggia al comportamento da adottare in caso di avvistamento di un esemplare in difficoltà.