"Il Mio Nome è Mai Più": i Blue Monkeys in concerto al Teatro Impero di Marsala

04/12/2024 15:45:00

Venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 21:30, il Teatro Impero di Marsala ospiterà il concerto della band marsalese Blue Monkeys.

L'evento, dal titolo "Il Mio Nome è Mai Più", è organizzato da ProblemiZero Pastorella Event e prevede ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il concerto è parte di un progetto musicale più ampio, ideato per sensibilizzare i giovani su temi di grande rilevanza sociale e attualità, come le guerre, le conseguenze per i bambini coinvolti nei conflitti, le diversità sociali, l’emarginazione e l’inclusione. L'iniziativa intende utilizzare la musica come linguaggio universale per favorire la riflessione e stimolare la partecipazione attiva del pubblico.

I Blue Monkeys sono una band composta da cinque giovani musicisti marsalesi: Carola Zichittella (voce e chitarra solista), Samuele Saladino (batteria), Salvatore Saladino (basso), Ciccio Spedale (chitarra) e Benny Messana (tastiere). Il gruppo si è formato dopo un incontro casuale durante un festival di inediti in provincia di Trapani e ha subito sviluppato un forte legame musicale, proponendo cover di artisti leggendari come Queen e Pink Floyd, oltre a brani del rock italiano.

Il progetto "Il Mio Nome è Mai Più" non si limita al concerto, ma include una serie di attività preparatorie e incontri con scuole, enti locali e associazioni del territorio. Lo spettacolo stesso vedrà l'alternarsi di musica dal vivo, narrazioni e testimonianze su temi sociali, con l'intento di stimolare una riflessione profonda tra i giovani spettatori.