 Marsala si prepara al Natale con due eventi per grandi e piccini

04/12/2024 12:33:00

Marsala si accende di spirito natalizio con due eventi pensati per coinvolgere grandi e piccini in un’atmosfera di festa, creatività e magia.

Ricamiamo il Natale

Dal cuore della tradizione nasce RICAMIAMO IL NATALE, un’iniziativa dedicata alla scoperta dell’arte del ricamo come simbolo di creatività e cultura. L’evento si svolgerà nella sala Passaggi e Tendenze del Complesso San Pietro, nei pomeriggi del 6 e 8 dicembre, le signore esperte della scuola dell'Associazione RiscopriAmo il Ricamo guideranno i partecipanti nella creazione di decorazioni natalizie uniche utilizzando ago, filo e antichi strumenti del mestiere.

Un’attività pensata per coinvolgere intere famiglie, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle Arti del Filo, preservando e valorizzando un patrimonio culturale antico. Un’esperienza speciale che non solo celebra la manualità, ma anche il calore del Natale, rendendo protagonisti i partecipanti nella realizzazione di piccoli capolavori natalizi.

Altaquota e l'accensione dell’albero

L'8 dicembre, invece, sarà il momento di lasciarsi incantare dalla magia con un evento spettacolare che si terrà in Piazza della Repubblica, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale.

Altaquota, da sempre vicina alla comunità marsalese, porterà un tocco unico alla serata: operatori vestiti da Babbo Natale scenderanno in corda dal suggestivo Palazzo VII Aprile per regalare un momento di pura gioia ai più piccoli, distribuendo caramelle e creando un’atmosfera davvero indimenticabile. Un evento che promette di far brillare gli occhi di grandi e piccini, trasformando la piazza in un luogo dove la magia del Natale diventa tangibile, grazie alla creatività e alla passione di chi rende speciale questa città.