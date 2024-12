 Erice, nuove audioguide multilingue per la Venere Immersiva

04/12/2024 14:00:00

La videoinstallazione "Venere Immersiva" presso il Polo Museale “Antonio Cordici” di Erice si arricchisce di 24 nuove audioguide disponibili in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco). Questo servizio permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza più coinvolgente, approfondendo la storia del culto millenario della dea Venere, divinità della fecondità e protettrice della navigazione.

La Venere Immersiva, che attraverso un viaggio visivo racconta il legame storico e culturale della città con il Mediterraneo, è ora ancora più accessibile a un pubblico internazionale. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR, nell’ambito dell’iniziativa per migliorare i servizi pubblici digitali.

La sindaca Daniela Toscano ha dichiarato: «Con le audioguide multilingue, rendiamo il nostro patrimonio culturale più accessibile e internazionale, valorizzando ulteriormente la ricca tradizione storica di Erice». L’assessora alla cultura Rossella Cosentino ha aggiunto: «Questo nuovo servizio migliora l’esperienza dei visitatori, offrendo loro uno strumento per comprendere meglio la storia del nostro territorio».

Affidamento familiare: un convegno a Erice per sensibilizzare e informare - Si terrà il 4 dicembre, presso il Centro Polivalente “Peppino Impastato” di Erice, l’evento “L’Affidamento Familiare – Percorsi e Storie di Vita”, organizzato dal Centro Affidi e Adozioni del Distretto Socio Sanitario 50.

L’incontro, aperto a tutti, punta a sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’affidamento familiare come strumento per garantire il benessere dei minori in difficoltà. Tra gli interventi, spiccano le testimonianze di famiglie affidatarie e approfondimenti tecnici su aspetti sociali e psicologici dell’affido. La sindaca Daniela Toscano ha sottolineato: «Garantire il benessere dei minori è una priorità assoluta. Con questo convegno vogliamo offrire supporto e informazione a chi desidera intraprendere questo percorso di accoglienza». L’assessora Carmela Daidone ha evidenziato: «L’affidamento familiare è un atto di grande generosità. Vogliamo promuovere una cultura dell’accoglienza che dia una nuova opportunità a tanti bambini e bambine».