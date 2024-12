Il Comune di Alcamo cerca un autista di scuolabus. Ecco come candidarsi

04/12/2024 10:35:00

La Direzione 3 “POLITICHE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI - INNOVAZIONE” del Comune di Alcamo rende noto che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli e prova di idoneità, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Autista Scuolabus – area degli operatori esperti CCNL 16/11/2022.

Le domande, a pena di non ammissione, dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE, entro il 28 dicembre, per via telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento InPA, raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/ nella sezione “Bandi e Avvisi”, cui si potrà accedere con le proprie credenziali tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Link al sito della PA:

https://alcamo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/2570529?p_p_state=pop_up

Link INPA

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d96312175e9c4887aeacbe1690ad3f8e