Mazara: il Comune assume quattro nuovi dipendenti, due sono vigili urbani

04/12/2024 13:00:00

Il Comune di Mazara ha ufficialmente inserito quattro nuovi dipendenti di ruolo a tempo pieno e indeterminato, rafforzando così il proprio organico. I profili inseriti includono: due agenti di Polizia Municipale: Baldassare Calamia, mazarese, proveniente dal Comune di Favignana, e Melania Arena, anche lei originaria di Mazara del Vallo, che lascia il Comune di Paullo (MI). Arena aveva già prestato servizio a Mazara in posizione di comando temporaneo, mentre Calamia vi aveva operato in passato in comando dal Comune di Campobello di Mazara.

Un esecutore operativo specializzato: Antonella Cucchiara, mazarese, proveniente dal Comune di Padova, già operativa a Mazara presso il 2° settore comunale in posizione di comando.

Un funzionario ingegnere: Paolo Galletto, originario di Raffadali, assunto tramite l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti grazie a una convenzione con il Comune di Sciacca. Galletto sarà destinato al Servizio Urbanistica del Comune.



Tre dei nuovi dipendenti sono stati assunti attraverso una procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici, mentre uno è stato selezionato grazie all’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti.

I contratti individuali di lavoro sono stati firmati oggi alla presenza del sindaco Salvatore Quinci, del dirigente del settore Personale Maria Stella Marino e del comandante della Polizia Municipale Vincenzo Bucca. Durante la cerimonia, il sindaco Quinci ha dato un caloroso benvenuto ai nuovi dipendenti, augurando loro buon lavoro e sottolineando l’importanza di questo rafforzamento per migliorare i servizi comunali e rispondere in maniera più efficace alle esigenze della comunità. Con l’ingresso di queste nuove risorse, il Comune di Mazara potenzia i propri settori strategici, tra cui Polizia Municipale e Urbanistica.

*****

Accordo con VGE 01 Srl per il nuovo Parco Fotovoltaico "MAZARA01" - Il Comune di Mazara del Vallo ha siglato una convenzione con la società VGE 01 Srl (gruppo A2A) per la gestione del nuovo parco fotovoltaico "MAZARA01", inaugurato il mese scorso. L'impianto, situato in contrada Giudeo su una superficie di 14,8 ettari, ha una capacità di 12,6 MW e si prevede produrrà 25 GWh di energia all'anno, sufficienti a soddisfare i consumi di circa 8.300 famiglie. Questo contribuirà a ridurre le emissioni di CO₂ di 10.000 tonnellate annue, equivalenti all'assorbimento di 80.000 alberi.

Ricadute economiche e ambientali

La convenzione prevede che il Comune riceva royalties pari al 3% del fatturato annuo netto del parco per i prossimi 25 anni, per un totale di circa 1,7 milioni di euro. Inoltre, è stato concordato un anticipo di 374mila euro per i primi cinque anni, che consentirà di finanziare interventi strategici sul territorio.

I fondi saranno destinati a progetti di compensazione ambientale, tra cui: Realizzazione di piste ciclabili e aree verdi; Interventi sulla viabilità per migliorare la fluidità del traffico e ridurre l’inquinamento; Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in aree dedicate; Ristrutturazione di infrastrutture comunali e ampliamento di parchi e giardini; Miglioramento della rete idrica e fognaria per la qualità delle acque; Collegamento con l’impianto eolico di Matarrocco.

Il Comune ha già beneficiato di una convenzione simile per la parte di territorio coinvolta nell'impianto eolico di Matarrocco (Marsala), che ha garantito un anticipo di circa 168mila euro destinato alla realizzazione di due rotatorie in via Marsala. Anche in quel caso, l’accordo prevede un contributo annuo pari al 3% del fatturato, per un totale di circa 1 milione di euro.